ONLINE: Pre vstup do NATO musia byť jasné hranice Ukrajiny. Podoljak: Plán víťazstva znamená tlačiť na Rusov, aby odišli radšej sami

Zelenského Plán víťazstva nemá získať všetky okupované územia späť len vojensky, ale dostať Moskvu pod taký tlak, že Rusi odídu sami, keď cena, ktorú by za okupáciu platili, bude príliš vysoká, uviedol poradca šéfa prezidentskej kancelárie Michail Podoljak. Podľa diplomatov NATO, ak chce Ukrajina vstúpiť do aliancie, jej hranice budú musieť byť pred vstupom jednoznačne vymedzené, aby bolo jasné, kedy by bezpečnostná záruka podľa článku 5 nadobudla účinnosť, uviedla agentúra AP.