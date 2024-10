Merz by Moskve pri Ukrajine dal ultimátum. Ak by ho nesplnila, poslal by Kyjevu strely Taurus

Opozičný líder z konzervatívnej únie CDU/CSU a možný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz vyhlásil, že by dal Rusku 24 hodinové ultimátum na zastavenie bombardovania civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Ak by ho Moskva nedodržala, poskytol by Kyjevu nemecké riadené strely Taurus bez akýchkoľvek obmedzení.

O dodávku Taurusov s doletom až 500 kilometrov Ukrajina žiada Nemecko už dlhodobo, Berlín však zatiaľ s poskytnutím týchto zbraní nesúhlasil. Dôvodov je viacero, sú medzi nimi napríklad nemecké obavy, že by ich Kyjev použil na zničenie Krymského mosta a že by zbraň mohla padnúť do rúk Rusov.

Strely Taurus sú často porovnávané s raketami Storm Shadow a SCALP, ktoré Ukrajine už poskytli Británia a Francúzsko. Obe zbrane merajú zhruba päť metrov, majú dolet zhruba 500 kilometrov a nesú bojovú hlavicu s váhou zhruba 450 kilogramov.

Nemecké strely Taurus by našli Rusov všade. Zničí nimi Ukrajina Kerčský most? (Archívne video) Video

Podľa analytika Fabiana Hoffmanna je však medzi raketami jeden podstatný rozdiel. Nemecká strela Taurus má výrazne sofistikovanejšiu bojovú hlavicu, ktorá umožňuje efektívnejšie ničenie cieľov s viacerými vrstvami materiálov.

Nemeckí predstavitelia na čele so súčasným kancelárom Olafom Scholzom sa tiež obávajú, že by sa k Taurusom mohli dostať ruskí experti v prípade, že by raketa dopadla na územie pod kontrolou Ruska a nevybuchla by. Taurus je navrhnutý tak, aby dokázal prekonať pokročilé ruské protivzdušné systémy. Ruskí experti by na základe skúmania nemeckej rakety mohli zlepšiť svoje vlastné zbrane.

Friedrich Merz, ktorý je známy ako veľký podporovateľ Ukrajiny v obrane proti ruskej agresii, povedie opozičnú CDU/CSU do parlamentných volieb v budúcom roku. Podľa posledných prieskumov by ich vyhrala jeho strana s viac ako 30 percentami hlasov, čím by sa tak mohol stať budúcim nemeckým kancelárom.

Merz sa začiatkom októbra dištancoval od vyjadrení saského premiéra Michaela Kretschmera z konzervatívnej CDU. Ten sa v článku Frankfurter Allgemeine Zeitung spolu s ďalšími východonemckými regionálnymi politikmi vyslovil za väčšie diplomatické úsilie Nemecka o ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine a pre rokovania s Moskvou, za čo sa na nich zniesla vlny kritiky.

„Ukrajina bojuje o holé prežitie. Preto jej musíme aj vo vlastnom záujme ďalej pomáhať. Mierové rozhovory prídu na rad vtedy, keď na to budú pripravené obe strany,“ povedal Merz denníku Süddeutsche Zeitung.

Merz bol ako predseda najsilnejšej opozičnej strany prvým vysoko postaveným nemeckým politikom, ktorý po ruskej invázii z februára 2022 zavítal do Kyjeva. Podľa neho na mierové rokovania v tejto chvíli nie je pripravené práve Rusko.