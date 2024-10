Maďarská polícia za týždeň odhalila 18 vodičov, ktorí za jazdy pozerali filmy

Z výsledkov akcie nazvanej Focus on the Road (Sústreď sa na cestu), ktorá sa konala od 7. októbra do 13. októbra, ďalej vyplýva, že na maďarských cestách zastavili policajné hliadky piatich vodičov, ktorí počas jazdy používali tablety a notebooky, 44 vodičov jazdilo so slúchadlami na ušiach a 9 297 nemalo zapnuté bezpečnostné pásy.

