Prezident Zelenskyj o stretnutí s premiérom Ficom Video Zdroj: NATO

"Som rád, že naše vlády majú kontakty. Rozprávali sme sa, ale bolo to medzi nami. Povedal som mu veľa vecí. Bola to moja prvá konverzácia s Ficom,“ odpovedal Zelenskyj na otázku na tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem o stretnutí so slovenským premiérom, ktorý odmieta Ukrajinu v Severoatlantickej aliancii a vravel, že Kyjev to bude veľa stáť.

Čítajte viac Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví

Prezident tvrdí, že je potrebné udržať vzťahy medzi Slovenskom a Ukrajinou. "Ficova krajina nie je vo vojne. Chvalabohu. Želám jeho ľuďom mier. Aby nemuseli zažiť, čo by im mohol priniesť Putin. Ale Fico by nás mal podporovať, lebo Putin sa nikdy nezastaví, ak ho nezastavíme my. Je to fanúšik vojny,“ povedal Zelenskyj o šéfovi Kremľa.