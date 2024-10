Putinov väzeň, ktorý podporuje inváziu, tvrdí, že Rusom sa nedarí v boji proti Ukrajincom tak, ako si predstavovali

Bývalý veliteľ separatistov v Donbase síce jednoznačne podporuje inváziu, ale nedáva si servítku pred ústa, keď hodnotí postup ruskej armády. „Z vojenského pohľadu sa boje zmenili na remízu," citovali z jeho listu viaceré médiá. V podstate za jediný výrazný úspech v ostatnom čase označil to, že Rusom sa podarilo posunúť front smerom od Donecka približne o 20 – 25 kilometrov a obsadiť mesto Vuhledar.

Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video

„Ozbrojené sily Ruskej federácie nedokázali vytvoriť takzvanú nárazníkovú zónu v Charkovskej oblasti a prekonať tu obranu nepriateľa," pokračoval už kriticky 52-ročný Girkin, známy aj ako Igor Strelkov.

Pripomenul, že Ukrajinci úspešne vtrhli do Kurskej oblasti, pričom stále ovládajú až polovicu dobytého teritória. „Výsledkom je taktická remíza," posťažoval sa Girkin v narážke na to, že každá z bojujúcich strán v poslednom čase získala niečo pre seba.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video

V ďalšej časti listu Girkin vystupňoval kritiku: „V skutočnosti sme toto leto a túto jeseň strategicky zlyhali. Nepodarilo sa nám uskutočniť plán rozsiahleho útoku na Charkov, na ktorý sme pripravovali sily, prostriedky a zálohy už rok." Za najviac nepríjemné považuje to, že Rusi stratili priveľa času: „Ukrajinci dostali čas na prípravu ďalších síl a záloh."

Boje pri Charkove: ukrajinské tanky pália na ruské pozície Video

Girkin dal najavo, že namiesto veľkých očakávaní v Moskve sa môžu skôr tešiť v Kyjeve. Zmienil sa o hlavných dôvodoch: „Nepriateľ odrazil našu ofenzívu s malými územnými stratami. Podnikol silný protiútok (do Kurskej oblasti). Ponechal si nevyužité rezervy na pokračovanie aktívnych obranných a útočných operácií." Za štvrtý úspech Ukrajiny označil to, že sa jej podarilo vo svojom obyvateľstve podporovať vieru vo víťazstvo a pripravenosť znášať ťažkosti s tým spojené.

Čítajte viac Girkin už nechce byť vo väzení. Žiada o vyslanie do bojov na Ukrajinu

O ruskej ofenzíve v Charkovskej oblasti Girkin podotkol, že jej výsledkom sú zatiaľ iba minimálne územné zisky. Naopak, ukrajinský vpád do Kurskej oblasti vníma tak, ako keď človek dostane priamy tvrdý úder do nosa. Vystríha pritom, že Ukrajinci by mohli preniknúť aj do iných ruských pohraničných oblastí.

Koberec bômb. Takto Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

Girkin sa zmienil aj o materiálnom zabezpečení ruských vojsk. Nelichotivo:. „Rusko výrazne precenilo svoje vojenské schopnosti. Priemysel nedokáže vyrábať toľko, koľko je skutočne potrebné, zbrane sú takmer spotrebované." O politických lídroch aj o generáloch v Moskve poznamenal, že používajú armádu tak, ako keby jej zdroje boli nekonečné: „Tak to však nie je – všetky profesionálne sily sú už pohltené vojnou a nové povolávacie rozkazy iba prehlbujú krízu na pracovnom trhu. Poškodzuje sa ekonomika, zhoršuje sa nedostatok pracovnej sily."

Čítajte viac Girkin: Bojím sa, že skončím ako Prigožin. Situácia je zlá, Rusko čaká víťazstvo alebo chaos

Pripomeňme, že Rusko je v boji proti Ukrajine odkázané aj na zbrane zo zahraničia: iránske takzvané samovražedné drony a severokórejské delostrelecké granáty. Čo sa týka početného stavu armády, prezident Vladimir Putin nedávno podpísal dekrét, ktorým nariadil zvýšiť stavy aktívnych vojakov o 180-tisíc na celkovo 1,5 milióna mužov. Spolu so zálohami by potom ozbrojené sily mali až 2,38 milióna príslušníkov.

„Rusko bude mať viac nasaditeľných vojakov ako USA a India, jeho armáda sa stane druhou najväčšou na svete po čínskej," napísala agentúra Reuters. V júni tohto roku Putin povedal, že do bojov na Ukrajine je zapojených 700-tisíc ruských vojakov. Pochopiteľne, že títo muži citeľne chýbajú domácemu hospodárstvu.

Foto: SITA/AP, Alexander Zemlianichenko Igor Girkin, Strelkov, väzba, Rusko Igor Girkin, známy aj ako Igor Strelkov, bývalý vojenský šéf Ruskom podporovaných separatistov na východnej Ukrajine a tvrdý nacionalista. Sedí na súde v Moskve z 29. augusta 2023 v sklenenej klietke.

Girkin sedí vo väzení od januára tohto roku, predtým strávil niekoľko mesiacov vo vyšetrovacej väzbe. V nemilosti Kremľa sa ocitol pre údajné podnecovanie extrémizmu. Skutočným dôvodom jeho odsúdenia bola zjavne kritika Putin a ministerstva obrany, ktorá súvisela s vojenskou stratégiou na Ukrajine. Svoje ostré komentáre zverejňoval na sociálnej sieti Telegram, na ktorej ho sledovalo až 875-tisíc registrovaných užívateľov.