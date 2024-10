ONLINE: Kyjev odmieta, že chce jadrovú bombu. Hovorí o nejadrovom odstrašujúcom strategickom balíku

Čítajte viac 967. deň: Česká muničná iniciatíva musí pokračovať, uviedla trojica premiérov

6:40 Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno povedal, že v rozhovore s americkým prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom hovoril o potrebe vstupu Ukrajiny do NATO, pričom spomenul aj to, že sa Kyjev vzdal jadrových zbraní, uviedol server Ukrainska pravda. Nemecký denník Bild neskôr s odvolaním sa na nemenovaného ukrajinského predstaviteľa napísal, že Ukrajina má materiál a znalosti na vytvorenie jadrových zbraní: „Máme materiál, máme znalosti. Budeme potrebovať len niekoľko týždňov na vytvorenie prvej bomby,“ uviedol podľa Bildu tento činiteľ. Zelenskyj následne poprel, že by sa Ukrajina pripravovala na vytvorenie jadrových zbraní, informovala ďalej Ukrainska pravda.

Snahu o vytvorene jadrovej zbrane odmietlo aj ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. "Oficiálne vyvraciame narážky nemenovaných zdrojov v publikácii Bild týkajúce sa údajných plánov Ukrajiny na vývoj zbraní hromadného ničenia. Ukrajina bola a zostáva lojálnym účastníkom Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ku ktorej sa pripojila v roku 1994, čím sa vzdala tretieho najväčšieho vojenského jadrového potenciálu na svete.

Ukrajina, ktorá najviac v histórii prispela k medzinárodnému mieru, bezpečnosti a nešíreniu jadrových zbraní, dnes čelí jadrovému vydieraniu zo strany teroristického štátu Rusko. Moskva nielenže vedie nezodpovednú a nebezpečnú rétoriku na tému zbraní hromadného ničenia, ale vytvára aj neprijateľné hrozby pre jadrové zariadenia na území Ukrajiny, pokračuje v nelegálnej okupácii Záporožskej jadrovej elektrárne a zvažuje možnosť úderov na prvky ukrajinského jadrového energetického systém. Vyzývame svetové spoločenstvo, aby zvýšilo tlak na Moskvu, aby zabránila realizácii svojich agresívnych plánov".

Ukrajinský prezident Zelenskyj však má plány na „nejadrový“ strategický odstrašovací balík zameraný na zabránenie a obmedzenie ruskej agresie. Hoci detaily „komplexného“ plánu sú tajné, prediskutovali sa s lídrami Spojených štátov, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Talianska a Nemecka, napísal britský denník The Times.

Zelenskyj chce, aby balík bol dostatočný na ochranu jeho krajiny pred akoukoľvek vojenskou hrozbou. „Ukrajina navrhuje rozmiestniť na svojom území komplexný nejadrový strategický odstrašovací balík, ktorý bude postačovať na ochranu Ukrajiny pred akoukoľvek vojenskou hrozbou zo strany Ruska,“ uviedol o návrhu ukrajinského prezidenta The Times.

Podľa českého serveru idnes.cz balík nejadrového strategického odstrašenia znie síce krotko, ale nie je to tak. „Presný obsah tohto balíka nie je známy. Avšak na základe opatrnej analýzy súčasnej reality možno predpokladať, že Ukrajina chce strely s plochou dráhou letu alebo balistické rakety. Oboje spadá do kategórie zbraní stredného doletu s dostrelom asi 1 500 kilometrov, teda až za Ural. Majú byť prevenciou proti ruskej agresii a udržiavať Rusko v mantineloch,“ uvideol server. Ukrajina by tak mohla ohrozovať až sibírske mestá Čeljabinsk a Magnitogorsk, čo je oblasť, kam Rusi zo strategických dôvodov upratali zbrojársky priemysel.

„Ak to tak má byť, Ukrajina žiada o zbrane s dostrelom 1 500 kilometrov, hoci zatiaľ nedostala ani rakety s dostrelom okolo šesťsto kilometrov. Spojené štáty jej dokonca ani nepovolili používať plný dolet rakiet systému ATACSM, ktorý predstavuje tristo kilometrov. A Nemci stále odmietajú poslať svojich Taurusov s doletom päťsto kilometrov,“ uvádza idnes.cz. Takouto zbraňou je napríklad strela s plochou dráhou letu Tomahawk.

Na čo by strely stredného doletu Ukrajina potrebovala, naznačil Zelenskyj vo svojom pláne tým, že „agresor musí prísť o svoju vojnovú mašinériu“. Znamenalo by to, že Ukrajina by bola schopná zasiahnuť strategické ciele hlboko v ruskom tyle, čo by mu znížilo či znemožnilo schopnosť pokračovať v agresívnej vojne.