Trump obvinil Zelenského, že prispel k začatiu vojny s Ruskom

Trumpovo vyjadrenie naznačuje, že ak by zvíťazil v novembrových voľbách, došlo by k radikálnej zmene politiky Spojených štátov voči Rusku. Počas svojej predvolebnej kampane Zelenského kritizoval a opakovane ho označil za „najlepšieho obchodníka na svete“, keďže od začiatku vojny v roku 2022 dostáva od USA miliardy dolárov vo forme vojenskej pomoci. Kritizoval ho aj za to, že sa neusiluje o dosiahnutie mieru s Moskvou. Naznačil tiež, Ukrajina bude musieť v záujme mierovej dohody Rusku odstúpiť určitú časť svojho územia, čo Kyjev považuje za neprijateľné.

Najnovšie Trumpove vyjadrenia pre štvrtkový podcast PBD zašli ďalej, píše Reuters. Podľa Trumpa treba mať Zelenskému za zlé nielen to, že nedokázal ukončiť vojnu, ale aj to, že prispel k jej začatiu, hoci konflikt sa začal inváziou Ruska na suverénne územie Ukrajiny.

„To neznamená, že mu nechcem pomôcť, pretože mám súcit s tými ľuďmi. Nikdy však nemal dopustiť, aby sa tá vojna začala,“ vyhlásil Trump.

Zelenskyj predstavil Trumpovi svoj „víťazný plán“, ktorý by mal ukončiť vojnu, počas ich septembrového stretnutia v New Yorku, ktoré obaja lídri opísali ako srdečné.

Trump opakovane vyhlasuje, že vojenský konflikt by dokázal ukončiť ešte pred svojím prípadným nástupom do úradu v januári, nepovedal však, ako.