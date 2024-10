Zelenskyj: Iba pozvanie Ukrajiny do NATO môže ukončiť vojnu s Ruskom. Putin rozumie len sile

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje formálnu pozvánku na vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO) za jediný spôsob, ako môže Ukrajina prežiť inváziu ruských síl. Povedal to v rozhovore pre denník The Financial Times po summite Európskej rady v Bruseli.

Bezodkladná pozvánka do NATO je prvým z piatich bodov Zelenského tzv. víťazného plánu, ktorého cieľom je natoľko posilniť pozíciu Ukrajiny, aby sa skončila vojna s Ruskom. Vstup do Aliancie má podľa Zelenského zásadný význam pre to, aby sa šéf Kremľa Vladimir Putin posadil za rokovací stôl.

„Nemôžeme byť veľmi silní bez pozvania, ktoré posilní naše diplomatické cesty k ukončeniu vojny,“ povedal ukrajinský prezident v rozhovore zverejnenom v piatok. Vojna podľa jeho vlastných slov skončí, „keď bude Putin izolovaný a ostatní partneri ho budú tlačiť k diplomacii“.

Hoci všetky členské štáty NATO na júlovom summite vo Washingtone súhlasili, že Ukrajina je na „nezvratnej ceste“ k členstvu, Spojené štáty a Nemecko odmietajú oficiálne pozvať Kyjev z obavy pred eskaláciou konfliktu s Ruskom. Niektorí predstavitelia podľa britského denníka špekulujú, že vstup do NATO by sa mohol použiť ako istý tromf pri prípadných rokovaniach s Moskvou.

Zelenskyj tvrdí, že pozvánka do Aliancie by zvýšila morálku Ukrajincov aj vojakov. „Pozvanie znamená ďalší krok k NATO, čo znamená, že (ukrajinské) deti nezomrú. Nikdy, pretože budeme členom NATO. Ak nedostaneme pozvánku do NATO, morálka klesne,“ uviedol.

Debatu o jeho „víťaznom pláne“ prirovnal k predošlým diskusiám o poskytnutí systému protivzdušnej obrany Patriot alebo stíhačiek F-16 Ukrajine. S tým západné štáty pôvodne taktiež nesúhlasili, ale napokon oboje dodali.

„Reakcia na plán víťazstva je úplne rovnaká ako na Patrioty, F-16… Ale musíme to urobiť. Je to jediný spôsob, ako môžeme prežiť. Vojna sa neskončí, kým Putin nebude mať pocit, že musí skončiť. A on rozumie len sile,“ skonštatoval Zelenskyj.

Upozornil, že to nezávisí od Ruska, ale od vôle partnerov Ukrajiny. Väčšina z nich je podľa neho na strane Kyjeva. „Musíme však vyvíjať tlak na ostatných,“ zdôraznil.

Pripustil, že výsledok novembrových prezidentských volieb v USA bude kritický pre budúcnosť Ukrajiny a jeho ambíciu dostať napadnutú krajinu do NATO.

Súčasná viceprezidentka USA a demokratická kandidátka Kamala Harrisová by zvážila členstvo Ukrajiny v NATO v budúcnosti. Jej súper, republikán Donald Trump, kritizuje americkú pomoc Ukrajine a vyhlasuje, že vojnu ukončí hneď, ako bude zvolený. Doteraz však nepovedal, ako to chce docieliť.

Ukrajinský prezident tvrdí, že s ním západní predstavitelia nekonzultovali prípadnú dohodu, podľa ktorej by Kyjev vymenil Ruskom okupované územie za členstvo v NATO. Vyzval ich, aby to predložili otvorene, a nie prostredníctvom tretej strany. „Hovorte s nami,“ apeloval na nich.

Zelenskyj je podľa svojich slov otvorený akýmkoľvek návrhom na mier od ostatných krajín, ale musia byť „skutočné“ a nesmú sa snažiť podkopať podporu pre jeho vlastný plán. „Brazília, máte plán? Skvelé. Návrh z Číny, nie sme proti… Ale, prosím vás, nerozdeľujte nás,“ uzavrel.