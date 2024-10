Slovák odsúdený za to, že zhodil turistu z hradieb Špilberku, podal dovolanie

Slovák odsúdený za to, že zhodil z hradieb Špilberku nemeckého turistu, podal dovolanie. Verdikt tak preskúma Najvyšší súd. Krajský súd v Brne Danielovi Madarászovi uložil za pokus o vraždu 10,5 roka väzenia, rozsudok v júni potvrdil Vrchný súd v Olomouci. Dovolanie je zatiaľ na krajskom súde, ktorý by mal teraz spis odovzdať najvyššej inštancii, zistila ČTK z justičnej databázy.

Odsúdený podal dovolanie do všetkých výrokov o vine, treste i náhrade škody, uviedla hovorkyňa krajského súdu Klára Belkovová.

Turista spadol asi zo šesťmetrovej výšky a utrpel závažné zranenia, pri páde si okrem iného zlomil dva stavce a utrpel pomliaždeniny chrbta. Incident sa stal počas Madarászovej rozlúčky so slobodou. Obžalovaný tvrdil, že cudzinca nezhodil on, ale jeho bratranec. Súdy však dospeli k záveru, že vinu nesie Madarász.

„Máme k dispozícii priamy dôkaz v podobe výpovede poškodeného aj výpovedí ostatných svedkov,“ uviedol v júni predseda odvolacieho senátu Roman Raab. Madarász by mal tiež poškodenému a jeho blízkym zaplatiť ako náhradu nemajetkovej ujmy státisícové sumy.

Incident sa odohral vlani v septembri. Madarász vtedy odišiel so skupinou priateľov z Bratislavy do Brna. Popíjali alkohol a večer sa Madarász so svojím bratrancom ocitol v parku pod Špilberkom. Na hradbách, okolo ktorých prechádzali, sedel v osudnú chvíľu 24-ročný nemecký študent. Práve telefonoval s rodičmi.

Podľa rozsudku ho obžalovaný aj s ďalším mužom po anglicky oslovil a následne vykričal, že ho zabije. Do turistu potom prudko strčil. Incident videli svedkovia, ktorí rovnako ako poškodený označili za vinníka muža v bielom tričku, ktoré mal na sebe iba obžalovaný.