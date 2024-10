Hubári miznú v lesoch: Z Česka a Poľska hlásia obete, na Slovensku sa stratila seniorka

Keďže jesenná hubárska sezóna je v plnom prúde, ľudia v lesoch by mali dbať na svoju bezpečnosť. V prvom rade by nikto nemal chodiť do lesa sám. Je dôležité informovať svojich blízkych o mieste, kam sa chystáte. Každý hubár by mal mať pri sebe nabitý mobilný telefón a nosiť reflexné oblečenie, ktoré uľahčí nájdenie v prípade straty. Odporúča sa tiež neodchádzať príliš ďaleko od známych bodov, ako sú cesty alebo iné výrazné orientačné body.