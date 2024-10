Babišov poslanec tvrdí, že chcel z Číny priniesť pandu. Prečo ho český expremiér označil až za dvojnásobného hlupáka?

Panda veľká. Český poslanec Marek Novák tvrdí, že jedným z účelov jeho cesty do Číny bolo aj snaha zariadiť, aby sa toto roztomilé zviera dostalo do Českej republiky.

Expremiér a líder opozičného ANO povedal o poslancovi, že je hlupák. „Mal to oznámiť, také veci sa nerobia," dodal Babiš. Novák poznamenal, že sa vybral do Číny aj preto, lebo chcel do Česka doniesť pandu veľkú. Reakciu zaskočeného Babiša pre autenticitu ponechávame v češtine: „To si děláte srandu, ne? Tak potom je to dvojnásobný blb. Panebože, to snad nemyslí vážne, to je materiál," povedal pre Rádiožurnál Českého rozhlasu. Babiš doplnil, že Novák by urobil lepšie, keby zostal doma v Zlínskom kraji (je tam regionálny predseda ANO) a presviedčal miestnych ľudí, aby nevolili politické strany vládnej koalície.

Prečo sa Babiš nahneval na Nováka? Zatajil pred ním cestu do Číny, o ktorej česká kontrarozviedka tvrdí, že by ju nemali navštevovať politicky exponované osoby. Súvisí to s národnou bezpečnosťou, respektíve s rizikom možného ovplyvňovania politikov zo strany Pekingu. Let Nováka má pritom veľmi citlivý rozmer v súvislosti s tým, čím sa chystá zaoberať Poslanecká snemovňa a aký názor v danej veci on zastáva.

Dolná komora parlamentu má schváliť návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý by nepochybne uškodil obchodným záujmom Číny v Českej republike. Novák patrí medzi poslancov, ktorý sa o tomto texte vyjadrujú kriticky. Čelí preto podozreniu, že návšteva, na ktorú ho pozvala Čínska hospodárska komora, mohla byť zneužitá na jeho ovplyvňovanie. Novák pre Rádiožurnál naznačil, že firma Huawei je nešťastná z návrhu českého zákona, ale poprel, že by ho chceli nejako presviedčať o presadzovaní čínskych záujmov. „Pozastavili sa nad tým (nad návrhom zákona, poz. red.), veľmi nechápu prečo, ale to bolo tak všetko, ďalej sme to nekomentovali."

Novák podotkol, že cestu by skôr označil za poznávaciu (bol sa pozrieť do fabriky Huawei). „Jedna z mojich misií, teda srdečných, bola dostať pandu veľkú do Českej republiky. Cestoval som na vlastné náklady," uviedol pre Rádiožurnál s tým, že nevystupoval nijako politicky. O tom, či Číňania pošlú jedinca tohto väčšieho druhu roztomilého medveďa do Česka, sa nevyjadril.

Novák má vlastnú webovú stránku, na ktorej pravidelne informuje o svojich aktivitách, správy dopĺňa aj fotografiami. O návšteve Číny však dosiaľ chýba akákoľvek zmienka. Na druhej strane sa ľudia sa dozvedia napríklad aj to, že v januári tohto roku spoluorganizoval seminár o európskej smernici o kybernetickej bezpečnosti, ktorú má teraz Česko preniesť do svojej legislatívy. Novák upozornil, že to bude znamenať rozšírenie subjektov kritickej infraštruktúry zo súčasných zhruba 400 na minimálne 6-tisíc organizácií. „Treba čo najviac o chystanej implementácii smernice hovoriť a hľadať také postupy, ktoré nebudú paralyzovať Českú republiku," zdôraznil.

Prečo by mohol byť Novák takzvanou záujmovou osobou z pohľadu Pekingu? „Je člen snemovného hospodárskeho výboru a predsedá podvýboru pre telekomunikácie a digitálnu ekonomiku, tie majú dať k novej legislatíve stanovisko," napísal server iDNES a doplnil, že tento poslanec ANO je známy ako kritik návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Prekáža mu najmä časť týkajúca sa preverovania dodávateľských reťazcov.

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) už pred šiestimi rokmi vydal varovanie pre používaním softvéru a hardvéru Huawei v Českej republike. „Považuje to za bezpečnostnú hrozbu," ozrejmil Rádiožurnál. Po prijatí návrhu zákona, ktorý vypracoval NÚKIB a vláda sa s jeho textom stotožnila, by tento úrad mohol vyškrtnúť aj Huawei zo zoznamu dodávateľov ako rizikový subjekt.

S návrhom obsahu právnej normy majú problém aj niektorí koaliční politici. Server Novinky napísal, že niektorí poslanci Občianskej demokratickej strany (ODS) premiéra Petra Fialu sú proti predloženému zneniu, text chcú preto prepracovať. „Nesmie to stáť veľa peňazí, nesmie to vytvoriť nadbytočné právomoci štátneho aparátu, ktoré by mohli viesť až k šikane firiem," zdôraznil pre Novinky predseda snemovného hospodárskeho výboru Ivana Adamec z ODS. O vyšších finančných nákladoch hovoril v spojitosti s tým, že obce by mali dávať viac peňazí na internetovú bezpečnosť.

Naopak, šéf českej armády Karel Řehka považuje navrhovanú podobu zákona za nevyhnutnú, absolútne sa mu nepozdáva snaha čokoľvek upraviť. Obáva sa, že poslanci by mohli text zásadne prepracovať. „Osobne by som to považoval za víťazstvo tých, ktorí nechcú pripustiť, aby štát mal akúkoľvek možnosť v záujme národnej bezpečnosti voči nim uplatňovať svoju vôľu. Bude preto zaujímavé sledovať, kto ako hlasoval, kto ako chcel zákon meniť a kto za koho hovoril," povedal Řepka podľa Noviniek.

Konečná podoba právnej normy by mala byť známa asi ešte tento mesiac. Po schválení návrhu v Poslaneckej snemovni je potrebný ešte súhlas Senátu a potom ho musí podpísať prezident Petr Pavel.