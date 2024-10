Po blackoute dorazil na Kubu hurikán Oscar

Hurikán Oscar v noci na pondelok dorazil na východnú Kubu, po tom ako v nedeľu udrel na juhovýchodné Bahamy, informuje agentúra AP s odvolaním sa na americké Národné stredisko pre hurikány (NHC). Kubu už niekoľko dní sužujú rozsiahle výpadky elektriny, ktoré sa úradom darí odstraňovať len pomaly a čiastočne. Očakáva sa, že by tam silné dažde teraz mohli spôsobiť bleskové záplavy.

Hurikánové stredisko v Miami uviedlo, že stred búrky dorazil v nedeľu večer miestneho času (v noci na pondelok SELČ) do kubánskej provincie Guantánamo blízko mesta Baracoa. Maximálna rýchlosť vetra sa pohybovala okolo 130 kilometrov za hodinu. Hurikán sa tak nachádza na prvom, najnižšom, stupni na päťbodovej škále. Podľa predpovedí NHC by na východnej Kube mohol spôsobiť zosuvy bahna a bleskové záplavy.

Oscar sa podľa predpovedí v priebehu noci preženie cez východnú Kubu, kde by do stredy mohlo napadnúť zhruba 15 až 30 centimetrov zrážok, ojedinele až 46 centimetrov. V častiach severného pobrežia sa tiež čaká silné vlnobitie. Nad východnou Kubou by potom Oscar mal postupne slabnúť, kým sa v utorok stočí na severovýchod a presunie sa k centrálnym Bahamám, uviedlo stredisko.

Milióny Kubáncov sa pritom už niekoľko dní stretávajú s rozsiahlymi výpadkami elektriny. Vo štvrtok Kuba zažila dovtedy najväčší tohtoročný výpadok elektriny, ktorý postihol polovicu krajiny a v niektorých provinciách trval až 20 hodín. Premiér Manuel Marrero preto v ten istý deň vyhlásil dočasné obmedzenie činnosti úradov, ktoré nie sú nevyhnutné pre chod krajiny. Zavreli sa tiež školy. Nemocnice fungujú nepretržite vďaka vlastným generátorom.

V piatok potom blackout postihol takmer celú Kubu, ktorá má asi desať miliónov obyvateľov. Niekoľko hodín po tom, ako sa podarilo dodávky čiastočne obnoviť, postihol v sobotu krajinu ďalší výpadok elektriny. V sobotu večer bola bez prúdu veľká časť západnej Kuby, vrátane Havany. Výpadky elektriny znamenajú na ostrove aj prerušenie dodávok vody a v horúcom počasí teraz komplikujú život ľuďom tiež kvôli nefungujúcim chladničkám.