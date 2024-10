Ak bude svet mlčať a my sa budeme stretávať so severokórejskými vojakmi na frontovej línii, nebude to prospešné pre nikoho na svete, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

6:15 Nedávne vyhlásenia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena, že Washington je pripravený na jadrové rokovania s Ruskom, Čínou a Severnou Kóreou bez predbežných podmienok, sú „klamstvom“, povedal v pondelok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.

„Výzva hovoriť o strategickej stabilite, o kontrole nad jadrovými zbraňami bez predbežných podmienok je klamstvo,“ uviedol Lavrov pre spravodajský portál „Argumenty i fakty“.

V liste adresovanom japonskej organizácii Nihon Hidankjo, občianskemu hnutiu tých, ktorí prežili atómovú bombu v Hirošime a Nagasaki, a ktoré tento rok získalo Nobelovu cenu za mier, Biely dom uviedol, že je „pripravený zapojiť sa do rokovaní s Ruskom, Čínou a KĽDR bez predbežných podmienok s cieľom znížiť jadrovú hrozbu“.

Podľa Lavrova toto vyhlásenie znamená, že Washington si vyhradzuje právo oficiálne vyhlásiť, že jeho cieľom je spôsobiť Rusku „strategickú porážku“ na bojisku.

Rusko označuje svoje kroky na Ukrajine za „špeciálnu vojenskú operáciu“, pričom obviňuje Washington a jeho partnerov z NATO z vedenia hybridnej vojny na Ukrajine. Kyjev a jeho západní spojenci tvrdia, že agresia Moskvy je „nevyprovokovaným imperialistickým pokusom o zabratie územia“.

Moskva nedávno uviedla, že dvaapolročná vojna vstupuje do svojej najnebezpečnejšej fázy, keďže ruské sily postupujú na východnej Ukrajine a USA uvažujú o tom, že Kyjevu umožnia zasiahnuť západnými raketami územia ležiace hlboko v Rusku.

Rusko v uplynulých týždňoch znížilo „prah“ pre použitie jadrových zbraní a varovalo Washington i jeho spojencov, že ich podpora Ukrajiny môže viesť k priamemu konfliktu s Moskvou, ktorý by sa mohol zmeniť na jadrový konflikt.

Lavrov v rozsiahlom rozhovore povedal, že Moskva sleduje americkú volebnú kampaň medzi demokratickou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom.

„Sme pripravení spolupracovať s akoukoľvek administratívou, ktorú si nakoniec vyberie americký ľud, ale len vtedy, ak bude takýto rozhovor obojstranne úctivý a rovnocenný,“ povedal Lavrov.

5:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že vojenská spolupráca medzi Ruskom a Severnou Kóreou predstavuje novú eskaláciu agresívnej vojny Moskvy proti Ukrajine, uviedla agentúra DPA.

„Musíme reagovať a čeliť. Nesmieme dovoliť, aby sa zlo ďalej zväčšovalo,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom videoposolstve. „Ak bude svet teraz mlčať a my sa budeme stretávať so severokórejskými vojakmi na frontovej línii rovnako pravidelne, ako sa bránime proti bezpilotným lietadlám, nebude to prospešné pre nikoho na svete, a túto vojnu to len predĺži,“ dodal.

Moskva už niekoľko dní popiera správy z Južnej Kórey a Ukrajiny, ktoré sa tiež opierajú o satelitné snímky, o údajnom nasadení až 12 000 severo­kórejských vojakov v Rusku. Predstavitelia NATO ani USA však nepotvrdili, že Severná Kórea posiela vojakov na posilnenie Ruska.

Spolupráca medzi Ruskom a KĽDR zahŕňa nielen úzke vojenské väzby, ale aj vzájomnú pomoc v prípade vonkajších útokov.

Títo vojaci by mohli byť nasadení na obranu Kurskej oblasti, ktorú napadla Ukrajina. Od začiatku augusta tohto roka Kyjev obsadil v Kurskej oblasti už desiatky miest.

Zelenskyj označil túto spoluprácu za „škodlivé spojenectvo“ a „nebezpečnú kooperáciu“ medzi Ruskom a Severnou Kóreou. Podľa neho by sa úroveň nestability a hrozby mohla výrazne zvýšiť, ak by si Severná Kórea osvojila taktiku „modernej vojny“.

Ukrajinský líder zároveň vyzval spojencov Kyjeva, aby mali pripravenú reakciu, pretože ďalší štát, ktorý sa zapojí do vojny, bude predstavovať novú hrozbu. Ruský prezident Vladimir Putin doteraz využíval predovšetkým susedné Bielorusko ako nástupný priestor pre svoju vojnu.

Zelenskyj vyhlásil, že vojna sa musí skončiť „spravodlivo a čo najrýchlejšie“. Ukrajina sa už takmer 1000 dní s pomocou Západu bráni proti ruskej agresívnej vojne.