Trump smažil hranolčeky, Harrisovej zaspieval Stevie Wonder. Musk sľúbil milión dolárov denne republikánskym voličom

Do volebného dňa v Spojených štátoch zostáva o niečo málo viac ako dva týždne, a obaja uchádzači o Biely dom sa tak snažia presvedčiť doposiaľ nerozhodnutých voličov v kľúčových štátoch. Viceprezidentka a kandidátka demokratov Kamala Harrisová, ktorá v nedeľu oslávila svoje 60. narodeniny, v rámci kampane navštívila dva kostoly v Georgii, jej republikánsky súper, 78-ročný exprezident Donald Trump, medzitým zavítal do reťazca rýchleho občerstvenia v Pensylvánii, kde v zástere smažil hranolky. Miliardár Elon Musk sľúbil, že denne vyplatí milión dolárov priaznivcom Trumpovej kandidatúry.

Trump v nedeľu na predmestí Filadelfie navštívil pobočku reťazca rýchleho občerstvenia McDonald's, dal si dole sako, obliekol si zásteru a začal smažiť hranolčeky, zatiaľ čo mu zamestnanci radili, ako postupovať. „Ani sa ich nedotknete, je to pekne čisté,“ vyhlásil bývalý prezident, ktorý je milovníkom rýchleho občerstvenia a podľa agentúry AP tiež „bacilofób“. „Vyžaduje si to vlastne veľkú odbornosť, aby sa to urobilo správne a rýchlo,“ dodal Trump s tým, že ho smaženie hranoliek bavilo.

Trump pobočku McDonald's nav­štívil čiastočne aj v narážke na svoju súperku Harrisovú, ktorá uviedla, že v tomto fast foode pracovala počas štúdií v Kalifornii. Trump naopak tvrdí, že tam Harrisová nikdy nepracovala, hoci to nepodložil žiadnymi dôkazmi, napísala agentúra Reuters.

Foto: SITA/AP, Evan Vucci Trump Donald Trump v zástere v prevádzke rýchleho občerstvenia McDonald's.

Harrisovej hovorca Trumpovu návštevu reštaurácie označila za príklad jeho „zúfalstva“. V príspevku na sieti X tiež poznamenal, že exprezident ani sám nedokázal dať hranolky do fritézy, načo pokrikoval na novinárov z okienka. „Jediné, čo vie, je klamať,“ povedal hovorca Harrisovej agentúre Reuters. „Nevie, aké je mať letnú brigádu, pretože dostal milióny na striebornom podnose, len aby ich premrhal,“ dodal.

Harrisová, ktorá v nedeľu počas kampane v Georgii oslávila okrúhle narodeniny, medzitým navštívila dva kostoly na okraji Atlanty, kde vyzvala černošských voličov, aby išli voliť. V kostole v Jonesboro potom demokratke zaspieval k narodeninám Stevie Wonder.

Foto: SITA/AP, Jacquelyn Martin harrisová, wonder Kamala Harrisová počúva Stevieho Wondera.

Harrisová, ktorá kedysi spievala v cirkevnom zbore, predtým prehovorila v inom kostole v Stonecreste, rovnako v Georgii. Vo svojej reči sa ostro vymedzovala voči rozdeľujúcej rétorike, hoci Trumpa menovite nespomenula. „V tejto chvíli v celom našom národe vidíme, že sa niektorí snažia prehlbovať rozdelenie medzi nami, šíriť nenávisť, zasievať strach a vyvolávať chaos,“ povedala. „V tejto chvíli sa naša krajina nachádza na križovatke a je len na nás, kam sa vydáme,“ dodala.

Harrisová bude vo voľbách 5. novembra potrebovať zisk veľkej volebnej prevahy v Detroite a Atlante, aby zopakovala úspech prezidenta Joea Bidena v Georgii a v Michigane z posledných volieb v roku 2020. Trump sa naopak snaží čo najviac vyťažiť z prieskumov, ktoré nasvedčujú, že sa jeho popularita v týchto štátoch zvýšila a že pôjde o tesný súboj, píše Reuters.

Musk sľúbil milión dolárov denne priaznivcom Trumpovej kandidatúry

Miliardár Elon Musk v sobotu sľúbil, že každý deň až do novembrových prezidentských volieb vyplatí milión dolárov jednému z tých, ktorí podpíšu jeho internetovú petíciu na podporu kandidatúry Donalda Trumpa. Prvá cena už bola odovzdaná na akcii politického akčného výboru America PAC, ktorý Musk založil práve na podporu kandidáta republikánov. Celá akcia vyvoláva otázky ohľadom legálnosti týchto platieb, píše agentúra Reuters.

Musk odovzdal prvý šek na milión dolárov účastníkovi podujatia PAC v pensylvánskom Harrisburgu, ktorého cieľom bolo zhromaždiť priaznivcov Trumpovej kandidatúry. Muskov akčný výbor sa snaží mobilizovať a registrovať Trumpových voličov najmä v takzvaných bojovných štátoch, kde býva tradične vyrovnaná voličská podpora demokratických a republikánskych kandidátov.

Výhercom sa podľa usporiadateľov stal istý John Dreher. „Mimochodom, John o tom nemal ani tušenie. Takže každopádne nemáte zač,“ povedal zakladateľ spoločnosti Tesla, keď Dreherovi odovzdával šek.

Venované peniaze sú ďalším príkladom toho, ako Musk využíva svoje mimoriadne bohatstvo v snahe ovplyvniť očakávaný tesný prezidentský súboj medzi exprezidentom Trumpom a jeho demokratickou sokyňou, súčasnou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, píše Reuters.

Prvé otázky týkajúce sa legálnosti týchto hotovostných platieb sa vyrojili hneď v sobotu večer. Znalci volebného práva poukazujú na ustanovenia federálnych zákonov, ktoré zakazujú platby v hotovosti voličom. Platiť ľuďom s úmyslom prinútiť ich alebo ich odmeniť, aby hlasovali alebo sa nechali zaregistrovať, je federálny trestný čin, za ktorý hrozí väzenie. Zákaz sa vzťahuje nielen na peňažné výdavky, ale aj na čokoľvek, čo má peňažnú hodnotu, ako je alkohol alebo šanca na výhru v lotérii, uvádza podľa Reuters príručka amerického ministerstva spravodlivosti o volebnej kriminalite.

Petícia, o ktorej podpis Musk žiada, znie: "Prvý a druhý dodatok (ústavy USA) zaručujú slobodu prejavu a právo nosiť zbraň. Svojím podpisom ďalej sa zaväzujem podporiť prvý a druhý dodatok. "Záujemcovia o účasť na sobotňajšej akcii museli petíciu podpísať. Muskov akčný výbor vďaka nej môže získať kontaktné údaje na ďalších potenciálnych voličov, ktorých môže priviesť k voľbám v prospech Trumpa.

Musk, ktorý je podľa magazínu Forbes najbohatším človekom planéty, doteraz cez America PAC venoval na Trumpovu kampaň najmenej 75 miliónov dolárov. Jeho akčný výbor sa tak stal kľúčovou súčasťou Trumpovho úsilia o návrat do Bieleho domu.