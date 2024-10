Axios: Izrael odovzdal USA svoje podmienky na ukončenie vojny v Libanone

Izrael minulý týždeň odovzdal Spojeným štátom svoje podmienky pre ukončenie vojny v Libanone, čo by umožnilo návrat civilistov do ich domovov na oboch stranách hranice. S odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických a dvoch izraelských činiteľov to napísal server Axios. Podľa amerického zdroja je pravdepodobnosť prijatia izraelských podmienok zo strany Libanonu a medzinárodného spoločenstva nízka.