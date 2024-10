V Egypte podľa Svetovej zdravotníckej organizácie odstránili maláriu

„Malária je stará ako egyptská civilizácia sama, ale choroba, ktorá sužovala faraóny, teraz patrí do jej histórie,“ uviedol šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO pochválila „egyptskú vládu a egyptský ľud“ za snahy vymiesť maláriu, no zároveň egyptské zdravotnícke úrady upozornila, že je nutné „zostať v strehu“, aby sa nákaza v krajine v budúcnosti v krajine opäť nerozšírila.

Egyptské úrady začali prvé snahy o eliminovanie smrteľného infekčného ochorenia prenášaného komármi takmer pred 100 rokmi.

Aby krajina získala potvrdenie, že sa na jej území malária nevyskytuje, musí preukázať, že sa jej podarilo v posledných aspoň troch rokoch zamedziť miestnemu prenosu nákazy. Krajina navyše musí preukázať, že zaviedla opatrenia proti tomu, aby sa na jej územie malária vrátila. Na zozname krajín, kde sa malária nevyskytuje, je teraz 44 krajín a jedno územie, uviedla WHO.

Malária je infekčné ochorenie, ktorého pôvodcu prenášajú samičky komárov rodu anopheles. Tieto komáre zvyčajne na človeka útočia od súmraku do úsvitu. Choroba napáda červené krvinky a jej hlavným prejavom je horúčka. Malária sa dá vyliečiť, ak sa s liečbou začne okamžite. Smrteľné nebezpečenstvo predstavuje najmä pre malé deti. Každoročne si malária vyžiada vyše 600 000 obetí, najmä z radov afrických detí, a milióny nakazených. Hoci sa v niektorých krajinách proti malárii očkuje, zavedenými nástrojmi v prevencii zostávajú moskytiéry a antimalariká.