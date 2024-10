Nie ste môj kráľ, zničili ste našu zem, kričala austrálska senátorka na Karola III. a obvinila ho z genocídy

„Dopustili ste sa genocídy na našom ľude. Vráťte, čo ste nám ukradli – naše kosti, naše lebky, naše deti, našich ľudí. Zničili ste našu krajinu. Dajte nám zmluvu. Chceme zmluvu. Toto nie je vaša krajina. Vy nie ste môj kráľ,“ povedala senátorka smerom ku Karlovi III., keď ju odvádzali z parlamentu.

S kráľovou návštevou sa opäť začal riešiť vzťah medzi ním a Austráliou, ktorej premiér Anthony Albanese chce, aby sa krajina stala republikou s austrálskou hlavou štátu. „Preukázali ste Austrálčanom veľkú úctu, a to aj v časoch, keď sme debatovali o budúcnosti nášho vlastného ústavného usporiadania a o povahe nášho vzťahu s monarchiou. Nič však netrvá večne,“ povedal Albanese na adresu Karola III. Zároveň ale vylúčil, že by do konca svojho mandátu v máji 2025 usporiadal ďalšie referendum.

Predstavitelia všetkých šiestich austrálskych štátov tiež vyjadrili svoj postoj k problematike, keď sa odmietli zúčastniť recepcie s Karolom III. a Kamilou. Každý z nich uviedol, že mali na dnešok dôležitejšie povinnosti, podľa monarchistov sa odmietli s kráľovským párom stretnúť.

Austrálčania v referende v roku 1999 rozhodli, že hlavou štátu zostane kráľovná Alžbeta II. Podľa AP však tento výsledok neznamená väčšinovú podporu britského monarchu, ale skôr nezhodu ohľadom spôsobu voľby prezidenta.

Debatu o zmene štátneho zriadenia začalo Austrálske republikánske hnutie (ARM), ktoré v decembri minulého roka požiadalo Karola III. o schôdzku v tejto veci, v pláne ich stretnutie ale nie je. Buckinghamský palác sa pred dvoma týždňami vyjadril, že rozhodnutie, či Austrália zostane ústavnoprávnou monarchiou alebo sa stane republikou, závisí od austrálskeho ľudu.

Päťdesiatsedemročný Karol III. prišiel do Austrálie už po sedemnásty raz a tento rok prvýkrát ako kráľ. Ide o prvú cestu britského monarchu do krajiny od vtedy, čo ju v roku 2011 naposledy navštívila vtedajšia kráľovná Alžbeta II.

Terajší kráľ s kráľovnou na kontinent prileteli v piatok a na verejnosti sa prvýkrát objavili v nedeľu pri bohoslužbe v Sydney. Potom odleteli do metropoly Canberry, kde dnes položili vence pri Hrobe neznámeho austrálskeho vojaka a zúčastnili sa recepcie v budove parlamentu. V utorok sa obaja vrátia do Sydney a odcestujú na Samou, kde sa Karol III. zúčastní na stretnutí šéfov vlád Spoločenstva (Commonwealthu). To združuje 56 štátov, väčšinou bývalých britských kolónií.