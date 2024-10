Harrisová či Trump? Po voľbách asi Amerika zažije chaos, tvrdí politológ

Prezidentské voľby sa konajú 5. novembra a je isté, že demokratka Kamala Harrisová zvíťazí nad republikánom Donaldom Trumpom na celkový počet odovzdaných hlasov. No prieskumy v siedmich swing states sú veľmi tesné. Najmä vo Wisconsine, v Michigane, Pensylvánii a Nevade je to v podstate remíza. Prekvapuje vás to?

Vieme, že na víťazstvo v Zbore voliteľov je potrebných minimálne 270 hlasov. Áno, na celkový počet voličov Harrisová vyhrá. Otázkou je, či bude mať o päť či šesť miliónov hlasov viac, alebo to bude o osem miliónov. Demokrat Joe Biden získal v roku 306 elektorov. Vzhľadom na to, čo môže prísť po voľbách, je pre Harrisovú dôležité, aby sa priblížila k takému číslu. Ale prieskumy sú skutočne veľmi tesné, a predpokladám, že sa to do volieb veľmi meniť nebude. Takže naozaj pôjde o to, ako to dopadne v siedmich swing states. Alebo presnejšie povedané, ide prakticky len o niekoľko okresov v týchto štátoch. Najlepším príkladom je asi Pensylvánia. Pre oboch kandidátov bude zásadný výsledok v Northamptone, čo je severne od Filadelfie, potom v okrese Erie, ktorý je na severozápade štátu pri jazere Erie, a možno v okresoch Bucks alebo Montgomery. Tu sa budú rozhodovať voľby. Hoci hlasovať bude asi viac ako 155 miliónov Američanov, nakoniec bude podstatné, ako to dopadne v 15 až 20 okresoch s tzv. purpurovými ľuďmi, ktorí sú trochu demokratickí a trochu republikánski, teda modrí aj červení. V neprospech Harrisovej tu hrá rodová a rasová zaujatosť. Aby bolo jasné, že ju prekonala, potrebovala by vo swing states viesť o štyri až päť percentuálnych bodov. Možno aj viac. Nie je tam a nemá veľa času, aby to zvládla. Viceprezidentke však môže pomôcť, že voliči demokratov sú v tomto volebnom cykle trochu iní, ako to v bolo v prípade Baracka Obamu či Joea Bidena.

V akom zmysle?

Harrisová má dôvod, prečo súhlasila s interview pre Fox News. Ona a jej viceprezidentský kandidát Tim Walz sa v bežnom oblečení rozprávajú s voličmi z robotníckej triedy, ktorých roku 2020 získal Biden. Ale demokrati oslovujú aj ženy z tejto skupiny. Prieskumy naznačujú, že Harrisovú by mohlo voliť o 18 až 20 percentuálnych bodov viac žien ako Trumpa. Je to historický rozdiel medzi kandidátmi. K Harrisovej sa však nehlási taký počet afroamerických mužských voličov ako k Bidenovi a podobné je to s hispánskymi mužmi. Demokratka teda potrebuje nájsť voličov na iných miestach a so svojím tímom dáva dokopy rôznorodú koalíciu.

Ako jej to ide?

Je potrebné povedať, že demokrati presne predpokladali, že pred voľbami budú v tejto situácii. Harrisová mala na kampaň málo času. (Biden 21. júla vzdal snahu o znovuzvolenie a podporil viceprezidentku, pozn. red.). Demokratka potrebuje zmenšiť Trumpov náskok, ako vnímajú Američania to, kto by bol lepší prezident pre ekonomiku. Republikán v tom poráža Harrisovú o asi päť percent. Demokratka to potrebuje stiahnuť na dva až tri body. Musí svoj ekonomický odkaz „predať“ čo najväčšiemu počtu voličov. Ženám aj mužom. Čiže bude hovoriť o interrupciách, ale zabalí to do podpory zdravotníctva a do ekonomického posolstva. Ide o to, že Harrisová sa usiluje rozšíriť elektorát v rámci swing states. Preto na voličov vo Wisconsine nasadila miliardára Marka Cubana. Je to odpoveď na podporu najbohatšieho človeka na sveta Elona Muska pre Trumpa. Obe kampane sa zameriavajú na tie kľúčové okresy, o ktorých som už hovoril, hoci sa v nich čiastočne líši to, čo voličov zaujíma. Pre ženy vo veku 18 až 34 rokov sú témou číslo jeden interrupcie. Vývoj ekonomiky je zásadný pre voličov v Pensylvánii a vo Wisconsine. Trochu iné to však je v Georgii, Arizone a Nevade. Je to výzva pre obe kampane v tom zmysle, že si musia vybrať, čomu majú venovať pozornosť. Ale Harrisová má viac peňazí ako Trump, veď pomerne rýchlo vyzbierala miliardu dolárov. Je však dobré uvedomiť si jednu vec. Uvidíme, kto vyhrá prezidentské voľby. Vyzerá to tak, že Snemovňu reprezentantov získajú demokrati, ale Senát republikáni. Tak, či onak, bude to mať zásadný vplyv na svet. Na Severoatlantickú alianciu, na to, čo sa deje v súvislosti s Ukrajinou, na vzťahy medzi USA a EÚ, nehovoriac o tom, čo sa môže stať v Ázii alebo na Blízkom východe. Američania to možno tak nevnímajú. Ale bude to dramatické bez ohľadu na to, čo sa stane 5. novembra. Nemyslím si, že hneď po voľbách sa dozvieme, kto zvíťazil.

Kto podľa vás vyhrá?

Mám tu pre vás taký zaujímavý matematický model. Venujeme v ňom veľkú pozornosť 15 až 20 okresom, o ktorých som hovoril. V nich sa sústreďujeme na demografické a ekonomické zmeny. Harrisová sa v tomto modeli pohybuje na úrovni 270 až 272 elektorov. Trumpovi sme dali Pensylvániu. Harrisová však dostala Georgiu, kde podľa mňa prehrá. A to by bol veľký rozdiel.

Keby Harrisová vyhrala v Pensylvánii, myslím si, že by zvíťazila aj celkovo.

Áno, presne. V modeli ešte nie sú všetky prieskumy verejnej mienky a ekonomické údaje z posledných troch týždňov. Je to však tesný súboj. Takže, aby som odpovedal na vašu otázku, kto vyhrá. Ak Harisová dostane celkovo viac ako osem miliónov hlasov v porovnaní s Trumpom, dostala by sa na trajektóriu, že by mohla mať minimálne 285 voliteľov. No vyzerá to tak, že to skôr bude šesť až sedem miliónov hlasov v jej prospech. Demokratka by stále mohla dosiahnuť na 270 voliteľov, ale v tom prípade sa Trump po voľbách nevzdá. Veď by potreboval pre seba zmeniť výsledok len v jednom štáte. Nikto nevie, čo sa stane po voľbách, a v decembri bude musieť končiaci Kongres opäť riešiť financovanie vlády. Nie je jasné, odkiaľ sa nájdu peniaze, keby sa niečo dialo na Blízkom východe či na Ukrajine. Kľúčovým dátumom bude 6. január, keď má Kongres potvrdiť výsledky volieb. Na pozadí toho všetkého je Najvyšší súd. A 1 200 federálnych sudcov. Trumpovi stačí jeden, aby všetko spomalil, a postupne by sme boli stále bližšie k poludniu 20. januára 2025, keď má nastúpiť nový prezident. Roku 2020 sme sa výsledky z Pensylvánie dozvedeli za päť dní. Teraz hrozí pomalá kríza. Je možné, že nebude možné istý čas voľby certifikovať. Ak bude výsledok veľmi tesný, môže to byť problém pre americkú demokraciu.

Harrisová a Trump jeden druhého obviňujú z toho, že ohrozujú americkú demokraciu. Zaujíma to však voličov? Je to pre Američanov konkrétny problém, alebo naozaj viac riešia ekonomické veci či interrupcie?

Harrisovej argument pre voličov sa netýka len ekonomiky či potratov, alebo zdravotnej starostlivosti. Hovorí aj o budúcnosti demokracie. Bola to Bidenova téma predtým, ako odstúpil zo súboja o Biely dom, hoci prieskumy neukazujú, že je to pre Američanov až také dôležité. Platí, že ich viac zaujíma, koľko toho majú v peňaženke, či ženy v USA majú právo kontrolovať svoje telo a či majú prístup k zdravotnej starostlivosti. Ale všetky tieto veci sú spojené aj s tým, že po voľbách môže v USA nastať chaos. Je naň vytvorených päť podmienok.

Ako ich definujete?

Prvou podmienkou pre chaos je, že Trump voľby potrebuje vyhrať. Je to preto, že v opačnom prípade môže skončiť za mrežami vzhľadom na právne prípady, ktorým čelí. Druhou podmienku pre možný chaos je to, o čom sme už hovorili. Vyzerá to tak, že to budú extrémne tesné voľby. Treťou je, že v prelietavých štátoch, ako sú Pensylvánia či Georgia, republikánske zákonodarné orgány od roku 2021 vytvárajú právny stav na to, aby sa po voľbách predĺžilo alebo odložilo potvrdenie výsledkov hlasovania. Vytvára to potenciál na súdne procesy. Štvrtým problémom je hrozba násilia podobná tej, čo sme videli 6. januára 2021 (Trumpovi sfanatizovaní stúpenci v ten deň napadli Kongres, ktorý odobroval výsledky prezidentských volieb, v ktorých Biden porazil republikána, pozn. red.). A po piate je toto všetko zabalené do dezinformácií a nesprávnych informácií, ktoré majú vplyv na vnímanie pravdy. Pre Američanov sú tieto veci niekedy ťažko uchopiteľné. Ale sú to argumenty, ktoré sa týkajú ohrozenia demokracie, na ktoré ste sa pýtali. A na voličov môžu mať istý vplyv, pretože už majú dosť chaosu. Harrisová nimi môže získať určitú skupinu voličov, ktorá by jej pri tesných výsledkoch mohla pomôcť vyhrať.

Naznačujete, že keď Harrisová zvíťazí alebo bude mať len veľmi tesnú prevahu v Zbore voliteľov, Ameriku čaká politický chaos. Ak očakávate, že republikáni urobia takmer všetko preto, aby minimálne spomalili vyhlásenie výsledkov, čo to znamená pre USA?

Problémy sme mali už v roku 2020, ale teraz je situácia iná. Vtedy Trumpa zastupovali právni nováčikovia a Rudy Giuliani s nafarbenými vlasmi. Bolo to ako bláznivá reality šou. Teraz je to iné. Zatiaľ nevidíme násilie v uliciach, ale pod povrchom sa deje viac vecí. Dá sa očakávať, že v Georgii či v Michigane budú afroamerických členov volebných komisií sledovať, čo je náznak rasizmu. Republikáni majú ostrieľanejších právnikov, ktorí sa poučili z rokov 2020 a 2021 a nebudú robiť také očividné chyby ako vtedy. Amerika je teda v ešte problematickejšej situácii ako počas minulých prezidentských volieb.

Čítajte viac Čo sa stane, keď sa voľby v USA skončia remízou? Jeden republikán zablokoval Trumpov plán

Očakávate povolebné násilnosti?

Robert Pape z Chicagskej univerzity skúma Američanov, ktorí sú ochotní vziať zbrane a zabíjať spoluobčanov. V porovnaní s celkovým počtom voličov ich nie je až tak veľa, ale je ich dosť, keď ich musia riešiť bezpečnostné zložky. Odhadujeme, že ich je niekoľko stotisíc až zopár miliónov. Možno až osem alebo deväť miliónov. Z tohto pohľadu vyzerajú USA viac ako banánová republika, nie to známe mesto na kopci, ktoré je majákom nádeje. Tieto problémy si Harrisovej tábor uvedomuje a aj niektorí nadstranícki právnici pracujú na tom, aby sme sa vyhli problémom po voľbách. A demokratka voličom pripomína 6. január 2021, lebo vtedy zavládol chaos a zomreli ľudia. Viete, môže sa stať, že Harrisová vyhrá a budeme svedkami nejakých menších protestov, ale proces nenarušia a ona v januári 2025 zloží prísahu ako 47. prezidentka Spojených štátov amerických. Bude to historická chvíľa. Ale nemyslím si, že Trumpovi extrémni lojalisti sa len tak opäť zaradia do spoločnosti. Vieme, čo to znamenalo, keď bol Bielom dome osem rokov Afroameričan Barack Obama. Prinieslo to výhru Trumpa. Roky 2026 až 2028 budú veľmi dôležitým a ťažkým obdobím pre Spojené štáty. A myslím si, že aj pre svet.