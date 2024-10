ONLINE: USA označujú zapojenie armády KĽDR do vojny za dramatický krok, Rusko hovorí o bubákoch

Kyjev očakáva, že severokórejské jednotky budú pripravené zapojiť sa do vojne na Ukrajine do 1. novembra.

7:36 Tri civilné obete na životoch si v noci na utorok vyžiadal ruský dronový útok v obytnej štvrti vo východoukrajinskej Sumskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Ihor Kalčenko.

Medzi obeťami je podľa neho aj jedno dieťa.

„Traja ľudia vrátane dieťaťa zahynuli výsledkom nočného útoku nepriateľských dronov na obytné budovy“ v Sumskej oblasti, potvrdil Kalčenko na platforme X.

Ukrajinský dron medzitým spôsobil explóziu a vyvolal krátkodobý požiar v chemickom závode v ruskej Tambovskej oblasti, oznámil miestny gubernátor Maxim Jegorov na platforme X.

„Podľa prvých informácií nedošlo k žiadnym obetiam,“ spresnil Jegorov.

Rusko v utorok podľa agentúry Reuters zároveň uviedlo, že v noci na utorok zneškodnilo nad svojím územím dovedna 18 ukrajinských dronov. Podľa ministerstva obrany v Moskve boli drony zneškodnené nad Brianskou, Belgorodskou, Kurskou, Tulskou a Oriolskou oblasťou.

7:10 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 350 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 681 580, uviedol v utorok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o osem tankov, 24 obrnených bojových vozidiel pechoty, 34 delostreleckých systémov a dva raketomety.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 9 079 tankov, 18 199 obrnených bojových vozidiel pechoty, 19 623 delostre­leckých systémov a 1 234 raketometov.

6:40 Ruský prezident Vladimir Putin sa vo štvrtok stretne s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom, aby s ním prediskutoval konflikt na Ukrajine. Ide o prvú cestu šéfa OSN do Ruska za viac ako dva roky, oznámil v pondelok Kremeľ.

Stretnutie sa uskutoční popri summite skupiny BRICS v Kazani. Moskva chce prostredníctvom tohto fóra Západu ukázať, že jeho pokusy izolovať Rusko v súvislosti s ofenzívou na Ukrajine zlyhali.

OSN plánované stretnutie nepotvrdila, už predtým sa však hovorilo o účasti Guterresa na summite. Putin s ním má podľa Kremľa diskutovať aj o činnosti OSN a situácii na Blízkom východe.

Šéf OSN opakovane kritizoval vojenskú ofenzívu Moskvy na Ukrajine a povedal, že pre svet predstavuje nebezpečný precedens. Vyzval zároveň na spravodlivý mier, ktorý rešpektuje medzinárodné právo a územnú celistvosť Ukrajiny.

Guterres sa s Putinom stretol v Moskve v apríli 2022, dva mesiace po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Vtedy diskutovali o návrhoch na humanitárnu pomoc a evakuáciu civilistov zo zón konfliktu.

Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Kyjev alebo Moskva boli otvorené širším rokovaniam o urovnaní dva a pol roka trvajúceho konfliktu. Putin požaduje, aby Ukrajina fakticky kapitulovala a vzdala sa väčšieho územia na juhu a východe krajiny, čo je jeho podmienkou prímeria. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to odmieta, pripomína AFP.

6:35 Ruské útoky pripravili v pondelok o život troch ľudí v juhoukrajinskom meste Záporožie; ďalšie tri osoby zahynuli aj v Doneckej oblasti blízko frontovej línie, uviedli tamojšie úrady.

Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov na platforme Telegram napísal, že ruský útok na obytnú štvrť, ku ktorému došlo v pondelkových ranných hodinách, si vyžiadal tri obete na životoch.

Gubernátor východoukrajinskej Doneckej oblasti Vadym Filaškin spresnil, že pri ruskom otreľovaní mesta Myrnohrad zahynuli dvaja ľudia. Mesto sa nachádza východne od Pokrovsku, ktorý je cieľom pri ruskom postupe ďalej smerom na západ, pripomína Reuters.

Ďalšia osoba prišla v Doneckej oblasti o život v meste Kurachove, ktoré je taktiež vystavené intenzívnym ruským útokom.

Reuters pripomína, že správy nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Rusko odmieta cielenie na civilistov, pravidelne však vystreľovalo rakety i drony na mestá ďaleko za frontovou líniou, konštatuje agentúra.

6:15 Bolo by „nebezpečným a veľmi znepokojujúcim vývojom“, ak by Severná Kórea vysielala vojakov na pomoc Rusku na Ukrajine, uviedli v pondelok Spojené štáty, keď Južná Kórea a Británia varovali pred vysokou cenou, ktorú Moskva za to KĽDR zaplatí, napísala agentúra Reuters.

„Konzultujeme s našimi spojencami a partnermi dôsledky takéhoto dramatického kroku,“ povedal zástupca veľvyslanca USA pri OSN Robert Wood v 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN. Rusko napadlo susednú Ukrajinu vo februári 2022.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij obvinil Pchjongjang z prípravy vyslania 10 000 vojakov do Ruska. Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergij Kyslycja v pondelok Bezpečnostnej rade povedal: „Očakáva sa, že tieto jednotky budú pripravené na vojnu proti Ukrajine do 1. novembra.“

Juhokórejská špionážna agentúra minulý týždeň uviedla, že Severná Kórea vyslala na ruský Ďaleký východ 1 500 vojakov špeciálnych síl na výcvik a aklimatizáciu na vojenských základniach a že budú pravdepodobne nasadení do bojov na Ukrajine.

„Ak je to pravda, znamená to nebezpečný a veľmi znepokojujúci vývoj a zjavné prehĺbenie vojenských vzťahov medzi KĽDR a Ruskom,“ povedal Wood o správach, pričom použil formálny názov Severnej Kórey – Kórejská ľudovodemokratická republika. Kremeľ v pondelok odmietol priamo odpovedať na otázku, či sa severokórejskí vojaci chystajú bojovať na Ukrajine, ale hovorca Dmitrij Peskov povedal, že spolupráca Moskvy s Pchjongjangom nebola namierená proti tretím krajinám.

Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia podľa Reuters obvinil západné krajiny z toho, že ich „rozptyľuje kolujúce strašenie s iránskymi, čínskymi a kórejskými bubákmi, z ktorých každý je absurdnejší ako ten predchádzajúci“.

Britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová uviedla, že je „veľmi pravdepodobné“, že Severná Kórea posiela vojakov.

„Zdá sa, že čím ťažšie je (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi naverbovať Rusov, aby boli potravou pre delá, tým ochotnejší je spoliehať sa na KĽDR vo svojej nezákonnej vojne,“ povedala. „Môžeme si byť istí, že vedenie KĽDR bude na oplátku žiadať od Ruska vysokú cenu.“

Juhokórejský veľvyslanec pri OSN Joonkook Hwang tiež varoval radu pred dôsledkami takéhoto kroku.

„Severná Kórea bude očakávať štedrú odmenu od Moskvy výmenou za jej vojenský príspevok. Môže to byť buď vojenská alebo finančná pomoc. Môže to byť technológia súvisiaca s jadrovými zbraňami,“ povedal.

Na Severnú Kóreu sa od roku 2006 vzťahujú sankcie OSN za jej jadrový program a program balistických rakiet a tieto opatrenia sa v priebehu rokov posilnili – aj s podporou Ruska.

Za „úplne nezákonný a nelegitímny“ označila severokórejská diplomacia vznik nového monitorovacieho tímu, ktorým chcú Spojené štáty, Južná Kórea a Japonsko dohliadať na dodržiavanie sankcií proti KĽDR. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters. Trojica krajín iniciatívu začala po zmarení monitorovacej aktivity v OSN zo strany Ruska a Číny.

V stredu zverejnená iniciatíva s názvom Multilaterálny tím pre monitorovanie sankcií vznikla po tom, ako Rusko v marci zamietlo každoročné obnovenie panelu expertov OSN, ktorý v uplynulých 15 rokoch dohliadal na dodržiavanie sankcií zameraných na obmedzenie severokórejského jadrového a raketového programu. Čína sa hlasovania zdržala.

„Sily, ktoré sa podieľajú na očierňovacej kampani proti KĽDR, za to budú musieť draho zaplatiť,“ citovala štátna tlačová agentúra KCNA severokórejskú ministerku zahraničia Čche Son-hui.

Vznik tímu, ku ktorému sa pripojí ďalších osem krajín, označila za čin Washingtonu pohŕdajúci medzinárodným poriadkom a za „najviac nepokryté narušenie“ severokórejskej suverenity.

Nová iniciatíva síce môže chýbať medzinárodnej legitimite, akú má operácia podporovaná OSN, ale mohla by efektívnejšie monitorovať Severnú Kóreu, uviedol predtým juhokórejský právny analytik Pracovnej skupiny pre prechodnú spravodlivosť so sídlom v Soule. Moskva a Peking podľa neho navyše nebudú môcť bagatelizovať podozrenie, že sa Pchjongjang vyhýba sankciám svetovej organizácie.

6:10 Nálet ukrajinských dronov poškodil dva liehovary v Tulskej oblasti, ležiace južne od Moskvy, oznámil počas noci na utorok gubernátor ruského regiónu Dmitrij Miljajev. Obidva závody, v meste Jefremov a v obci Lužkovskij, sú od seba vzdialené asi 150 kilometrov, napísal server BBC News.

Nálet sa podľa gubernátora obišiel bez obetí a ranených. „Situácia je pod kontrolou,“ ubezpečil na sociálnej sieti.

Obyvatelia Jefremova počas noci hlásili dva výbuchy a požiar v okolí miestnej tepelnej elektrárne, dodala BBC.

Okresné mesto má necelých 40 000 obyvateľov, nachádza sa približne 300 kilometrov južne od Moskvy.

