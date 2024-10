Legendárna Metallica v plnej paráde. Na zaplnenom štadióne to odpálili v neskutočnom štýle

Metallica je legendárna americká heavy metalová kapela, ktorá vznikla v roku 1981 a patrí medzi najvplyvnejšie rockové skupiny v histórii. Jej najznámejšie albumy, ako Master of Puppets a Metallica (známy aj ako The Black Album), výrazne formovali metalovú hudbu a získali si celosvetovú popularitu. Kapela je známa svojimi energickými koncertmi a ikonickými skladbami, ako sú "Enter Sandman" a "Nothing Else Matters", ktoré rezonujú medzi fanúšikmi dodnes. Takto zahrali v poľskej Varšave 7. júla 2024 na štadióne PGE Narodowy, v rámci svojej M72 World Tour. Zábery z koncertu zachytil mReportér Ján Pekár.