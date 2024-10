Kúpi Musk Trumpovi voľby? Voličom ponúka milión dolárov

Musk pochádza z Juhoafrickej republiky a nie je to tak dávno, čo ho mnohí pozorovatelia zaraďovali do liberálneho politického spektra. Najmä pre jeho investície do zelených technológií, veď vozidlá Tesla sa stali priam synonymom elektromobilov. Musk má americké občianstvo od roku 2002 a v minulosti tvrdil, že volil demokratov.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Zdroj: C-SPAN

Drastická zmena

„Do roku 2018 tweetoval neoliberálne a pojašené veci, dúhové vlajky a podobne. Potom prišla drastická zmena,“ povedal o Muskovi pre BBC News Ryan Broderick, autor newslettra o internetovej kultúre Garbage Day.

Superboháč, ktorý v októbri 2022 kúpil sociálnu sieť Twitter a premenoval ju na X, teda už politicky jednoznačne podporuje republikánov. A nielen to. Musk bez ostychu šíri prakticky akékoľvek konšpiračné teórie, ktoré by mohli Trumpovi priniesť politické zisky.

„Ako vidíte, nie som len MAGA, som temná MAGA,“ vyhlásil Musk po boku republikána začiatkom októbra na predvolebnom zhromaždení v Butleri v Pensylvánii. Na tomto mieste 13. júla Trumpa postrelil Thomas Matthew Crooks, ktorého následne zlikvidovali bezpečnostné zložky.

Motív atentátu nie je doteraz úplne jasný. Musk však po ňom Trumpa jednoznačne podporil za prezidenta. Vtedy bol ešte súperom republikána demokrat Joe Biden, ktorý však 21. júla odstúpil z boja za znovuzvolenie. Preto sa Trump v súboji o Biely dom 5. novembra stretne s Kamalou Harrisovou.

A Musk robí všetko pre to, aby sa republikán opätovne stal vládcom Oválnej pracovne, v ktorej už sedel v rokoch 2017 až 2021. Keď miliardár s čiernou šiltovkou s nápisom Make America Great Again o sebe tvrdí, že je temná MAGA, odkazuje na najradikálnejšie pravicové krídlo trumpistov. Počas prvého mandátu republikána pritom odstúpil z poradných orgánov Bieleho domu na protest proti tomu, že Trump sa stiahol z Parížskej klimatickej dohody. A roku 2020 svojmu miliardárskemu kolegovi odkázal, že by mal odísť z politiky.

Teraz sa špekuluje, že Musk by sa mohol dostať do vlády, a na znovuzvolenie Trumpa minul už 75 miliónov dolárov prostredníctvom vytvoreného politického akčného výboru. Podporil republikánsku konšpiráciu, že haitskí migranti jedia mačky a psov, a šíril obrázky Harrisovej vytvorené umelou inteligenciou, ktoré ju zobrazujú ako komunistku. Dokonca sa Musk po zmarených atentátoch na Trumpa na Twitteri pýtal, prečo nikto nechce zabiť demokratku. Toto vyjadrenie pre viac ako 202 miliónov svojich sledujúcich neskôr zmazal a označil ho za vtip.

Moment streľby na exprezidenta Donalda Trumpa (júl 2014) Video Zdroj: C-SPAN

Najbohatší človek na svete má aj veľmi kontroverznú ponuku pre voličov v siedmich prelietavých či kolísavých štátoch (swing states) Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensylvánia, Severná Karolína a Wisconsin. Tamojší obyvatelia môžu každý deň až do volieb vyhrať jeden milión dolárov, ak podpíšu petíciu za slobodu slova a právo na vlastníctvo zbraní.

Na obe tieto témy sa zameriava americká pravica. Demokratov obviňuje z potláčania slobody prejavu, hoci sú to skôr republikáni, ktorí na školách zakazujú knihu. A čo sa týka vlastníctva zbraní, USA sú jedinou vyspelou krajinou, v ktorej sa pravidelne opakujú masové streľby. No republikánski politici, ale aj mnohí demokrati, odmietajú sprísnenie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na držbu zbraní, hoci väčšina Američanov to podporuje.

Swing states sú pre výsledok volieb absolútne kľúčové. V nich sa rozhodne, či do Bieleho domu 20. januára 2025 nastúpi Harrisová, alebo Trump. Podľa analýzy prieskumov portálu Fivethirtyeight.com je podpora demokratky a republikána v Michigane, Nevade, Pensylvánii a vo Wisconsine absolútne vyrovnaná. V Arizone, Georgii a Severnej Karolíne vedie Trump o jeden až dva percentuálne body.

Zmení situáciu vo swing states ponuka milión dolárov pre voličov? Samozrejme, Musk nemá žiadnu garanciu, že ľudia, ktorí podpíšu jeho petíciu, ktorá je určená registrovaným voličom, budú hlasovať za Trumpa. No pri predpokladanom tesnom výsledku je to dobrý politický marketingový ťah, ktorý upriamil pozornosť na kampaň republikána.

Nezákonná ponuka?

Otázkou však je, či je takáto iniciatíva legálna. Federálna volebná komisia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Viacerí experti však pochybujú o zákonnosti celej schémy, hoci odmena sa priamo nevzťahuje na voličskú registráciu alebo na samotné hlasovanie, čo by určite protiprávne bolo.

„Podľa mňa je Muskova ponuka pravdepodobne nezákonná. Vzťahuje sa len na registrovaných voličov, takže si myslím, že je v rozpore s legislatívou,“ povedal pre BBC News Paul Schiff Berman, profesor práva na Univerzite Georgea Washingtona. Odborník pripomenul, že platné volebné zákony hovoria, že každému, kto zaplatí alebo ponúkne či akceptuje platbu za registráciu alebo za hlasovanie, hrozí pokuta 10-tisíc dolárov alebo päťročné väzenie.

"Chápem isté analýzy, že to nie je nezákonné, ale myslím si, že keď berieme do úvahy existujúci kontext, je ponuka jasne navrhnutá tak, aby prinútila ľudí, aby sa zaregistrovali na hlasovanie spôsobom, ktorý je právne problematický,“ uviedol pre BBC News aj Michael Kang, profesor práva na Severozápadnej univerzite v štáte Illinois.

Musk namiesto Trumpa?

Faktom je, že aj Harrisovú podporujú viacerí extrémne bohatí ľudia. Do jej kampane sa momentálne zapája najmä Mark Cuban, ktorý podľa Forbesu disponuje majetkom v hodnote 5,7 miliardy dolárov.

Podnikateľ pre televíziu CNBC vyhlásil, že to, ako Musk ponúka voličom jeden milión dolárov, je síce inovatívny, ale zároveň zúfalý krok. Cuban pridal k súboju o Biely dom zaujímavý postreh. „Je to kampaň Harrisovej proti Elonovi, ani nie proti Trumpovi,“ myslí si miliardár.

Samozrejme, Musk sa nikdy nemôže stať prezidentom USA, lebo sa v Spojených štátoch nenarodil. No v americkej politike môže zohrať ešte významu úlohu, aj keby Trump voľby prehral. Nedá sa vylúčiť, že po 78-ročnom republikánovi prevezme voličov.

"Musk by mohol riadiť toto hnutie a prezidentským kandidátom by bol niekto z členov Trumpovej rodiny,“ načrtol pre Pravdu potenciálnu budúcnosť profesor politológie David McCuan zo Sonomskej štátnej univerzity v Kalifornii.