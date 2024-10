V Iraku údajne zabili vodcu tamojšieho Islamského štátu

Iracké ozbrojené zložky zabili vodcu takzvaného Islamského štátu (IS) v Iraku. Spolu s ním bolo zabitých osem ďalších významných členov tejto teroristickej siete. Podľa agentúry AP to dnes oznámil iracký premiér Muhammad Sudán.

Premiér Sudánu povedal, že pri protiteroristickej operácii bol zabitý Džásim Mazrúí, známy tiež ako Abú Abdal Kádir. Podľa stanice Al-Hurra bol v rámci IS takzvaným „guvernérom provincie Irak“, ktorým sa stal pred necelým rokom. Identita ďalších ôsmich zabitých bude ešte len určená na základe testov DNA.

„V Iraku pre teroristov nie je miesto, budeme ich prenasledovať až do ich skrýš a ničíme ich,“ povedal podľa stanice Al-Hurra iracký premiér.

Operácia sa odohrala v pohorí Hamrín v provincii Saláhuddín na severovýchode Iraku. Uskutočnili ju iracké bezpečnostné zložky na základe spravodajských informácií od medzinárodných koaličných síl a za technickej podpory týchto síl.

V septembri USA oznámili, že sa s Irakom dohodli na dvojročnom pláne pre ukončenie misie proti IS vedenej Spojenými štátmi. Podľa dohody americkí vojaci do budúceho roka opustia niektoré základne, ktoré po dve desiatky rokov využívali.

Medzinárodná koalícia proti IS pôsobí v Iraku od roku 2014. Po územnej porážke IS v Iraku v roku 2017 mnohí irackí predstavitelia opakovane vyzývali na odchod koaličných vojsk z krajiny s tým, že iracké ozbrojené sily sú schopné bojovať proti zvyšným bunkám IS.