Zelenskyj musí zúriť. Ukrajinskí prokurátori si zaplatili za falošné potvrdenie o invalidite. Ich šéf odstúpil z funkcie

Možno by to vydalo na tragikomický zápis do Guinnessovej knihy rekordov: tušíte, v ktorom regióne je asi najviac prokurátorov na svete so zdravotným postihnutím? Odpoveď znie, že zrejme v Chmeľnyckej oblasti na Ukrajine. Takmer štvrtina tamojších prokurátorov má potvrdenie o invalidite. Nejde však o mužov a ženy zákona napríklad s amputovanými končatinami či s poškodeným zrakom alebo s iným hendikepom. Možnože všetci z ich sa stali invalidmi po odovzdaní veľkého úplatku.

Škandál, ktorý vypukol na Ukrajine, veľmi rýchlo viedol k rezignácii generálneho prokurátora Andrija Kostina. Nemá prsty v korupčnej schéme, ale rozhodol sa vyvodiť osobnú zodpovednosť za zahanbujúce počínanie svojich podriadených. Rýchlo konal aj prezident Volodymyr Zelenskyj: zvolal zasadnutie Národnej rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny, aby sa jej členovia zaoberali škandálom s falošnými potvrdeniami o invalidite. „Parlamentu a ministerstvu zdravotníctva odporučil s účinnosťou od 31. decembra tohto roku zrušiť lekársko-sociálne odborné komisie," informovala agentúra UNIAN s tým, že má vzniknúť nový systém posudzovania prípadov zdravotného postihnutia štátnych zamestnancov.

Zelenskyj nariadil kompetentným, aby vyšetrili doterajšie fungovanie ešte existujúcich komisií, pričom zistenia musia predložiť do troch mesiacov. A prokurátori, ktorí získali doklad o invalidite, sa môžu pripraviť na preskúmanie svojho zdravotného stavu.

Škandál sa spája so zmienenou Chmeľnyckou oblasťou, ktorá má približne 1,3 milióna obyvateľov. Hlavami veľkej korupčnej chobotnice boli šéfky dvoch lekársko-sociálnych komisií. U Viery Beljakovej policajti našli počas domovej prehliadky 450-tisíc amerických dolárov a šperky skryté na rôznych miestach. Vyšetrovatelia sú presvedčení, že sú to úplatky od prokurátorov.

Ešte väčšou rybou sa ukázala byť šéfka druhej komisie Tatiana Krupová. Kriminalisti objavili nielen 100-tisíc dolárov v jej kancelárii a zoznam prokurátorov, ktorým zariaďovala falošné potvrdenia aj s fiktívnymi diagnózami. „Doma jej zobrali 5 miliónov a 244 tisíc amerických dolárov a viac ako 5 miliónov hrivien," informoval server Pravda. Keď Krupovú zatýkali, snažila sa vyhodiť cez okno kufrík, v ktorom sa nachádzalo 500-tisíc amerických dolárov. Nepríjemné pre Zelenského určite je, že Krupová je členka vládnucej politickej strany Sluha národa.

V Chmeľnyckej oblasti pracuje 225 prokurátorov. „Ich miestny šéf Oleksij Olejnik povedal, že potvrdenie o invalidite má 48 z nich," uviedol server Strana. Mimochodom, medzi hendikepovanými sa nachádza aj on. Tvrdí, že pred niekoľkými rokmi utrpel úraz na pracovisku, keď skúmal predmety, ktoré boli použité pri páchaní trestnej činnosti. Invalidom je od roku 2017, k údajnému poškodeniu jeho zdravia došlo ešte v roku 2005.

Možno prvé, čo človeku napadne, je to, že prokurátori si vybavovali falošné potvrdenia, aby nemuseli vstúpiť do armády. S nimi sa však na fronte neráta, potrební sú na svojich pracoviskách. (Až 80 percent predpokladaných falošných potvrdení bolo vystavených ešte pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu.)Pointa by mala spočívať v tom, že vďaka invalidite sa prokurátorom naskytla možnosť odísť do predčasného dôchodku, keď by to uznali za vhodné. Zároveň s takýmto potvrdením by potom poberali výrazne vyššiu penziu.

Kostin oznámil na sociálnej sieti svoju demisiu hneď po skončení rokovania Národnej rady bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Nie je vylúčené, že na jeho odstúpenie apeloval Zelenskyj za zatvorenými dverami. Prezidentovi veľmi záleží na dôraznom boji proti korupcii zvlášť v období, keď veľa Ukrajincov riskuje vlastný život v boji proti ruským agresorom.