Pomáhať s interrupciou je v Poľsku zločin. Lekárke za to hrozí väzenie

Aj keď Poľsko po nástupe stredo-ľavej koalície Donalda Tuska zmenilo politický kurz, s niektorými vecami, ktoré zdedilo po bývalej nacionalisticko-konzervatívnej vláde, nedokáže pohnúť. V krajine tak stále platí jeden z najprísnejších zákazov interrupcií v Európe. V Štetíne sa pred pár dňami začal súd s gynekologičkou, ktorú obvinili, že šiestim pacientkam nelegálne pomohla ukončiť tehotenstvo. Marii Kubisovej za to hrozia až tri roky za mrežami, no pre mnohých Poliakov je symbolom boja proti tmárstvu.

Jeden z protestov proti zákazu interrupcií sa v Poľsku konal i v júli tohto roka, keď parlament odmietol vládny návrh zákona, ktorým by sa uvoľnila prísna legislatíva. "Moje telo nie je rakva," hlása nápis na transparente.

„Vďaka našim hlasom ste vyhrali. Mali ste poupratovať, ale ignorujete základné práva človeka na rozhodovanie o svojom tele, právo na život žien, ktoré ešte žijú… Kedysi som o doktorke Kubisovej povedala, že je to naša miestna hrdinka. Teraz hovorím, že je to hrdinka celej krajiny,“ citoval poľský portál TVN24 Magdalenu Góreckú, ktorá vystúpila na demonštrácii pred budovou súdu.

Peniaze ako motív?

Kubisová pôsobí na dvoch miestach – v neštátnej ambulancii v poľskom Štetíne a na klinike v nemeckom Prenzlaue, kde je primárkou gynekologického oddelenia. Hoci sú obe mestá od seba vzdialené asi len 40 kilometrov, v prístupe k pacientkam je obrovský rozdiel.

To, čo je pre Nemcov legálne, trestajú v Poľsku väzením. Od októbra 2020 tam totiž zákon umelé prerušenie tehotenstva povoľuje iba v prípade, ak išlo o incest, ženu znásilnili alebo je v ohrození života.

Interrupcie sú dokonca zakázané aj vtedy, ak sa preukáže deformácia plodu, a to i taká vážna, že dieťa po pôrode zomrie. V novembri 2021 otriasla krajinou smrť 30-ročnej matky v meste Pszczyna, ktorá skonala na sepsu, pretože jej lekári zo strachu pred trestným stíhaním odmietli vykonať potrat a čakali, až kým jej 22-mesačný poškodený plod odumrie.

Za posledné tri roky polícia vyšetrovala až šesť prípadov, keď tehotné ženy zomreli preto, lebo im zdravotníci odmietli ukončiť tehotenstvo.

Obvinená gynekologička sa, naopak, pacientkam nebála pomáhať, aj keď pri tom riskovala. Ženy, ktorých plody vykazovali ťažkú genetickú poruchu, údajne posielala na nemeckú kliniku do Prenzlau. Podľa denníka Gazeta Wyborcza sa tak postarala napríklad o Poľku, ktorej embryo nemalo vyvinuté obličky.

Chýry o ochotnej doktorke sa rýchlo šírili a záujem pacientok narastal. Za interrupciu na nemeckej klinike si však platili samy a všetko prebiehalo v medziach zákona.

Foto: Profimedia/Marcin Bielecki Maria Kubisová, Maria Kubisa Obžalovaná gynekologička Maria Kubisová na okresnom súde v poľskom meste Štetín.

Ako sa teda Kubisová ocitla pred súdom? Podľa kritikov sa poľské úrady len s nevoľou prizerali, ako ženám pomáha „obchádzať“ prísny zákaz, a čakali na nejakú zámienku, aby proti nej zakročili. Tá sa napokon naskytla počas pandémie koronavírusu, keď rôzne obmedzenia spôsobili, že za ňou pacientky nemohli chodiť do Nemecka.

Keď sa dočasne uzavreli hranice, Kubisová to vraj riešila tak, že im „potratové tabletky“ posielala do Poľska. Gynekologička sa bráni, že ženám iba pomáhala v situáciách, ktoré ohrozovali ich život, a keďže ordinovala z nemeckej kliniky, kde je taký postup povolený, zákon neporušila.

Poľská prokuratúra má však na vec iný názor a v novembri minulého roka, teda mesiac pred vymenovaním novej Tuskovej vlády, ju obžalovala z „napomáhania tehotnej žene pri umelom prerušení tehotenstva“. Motívom jej činu mali byť peniaze, ktoré jej za to ženy zaplatili.

Hovorca krajskej prokuratúry v Štetíne Marcin Lorenc informoval, že obžaloba sa netýka iba Kubisovej, ale aj istého muža, ktorého obvinili z rovnakých skutkov.

„Všetky zahŕňajú asistenciu pri interrupcii s cieľom získať finančné výhody,“ vysvetlil s tým, že išlo o pacientky v treťom až piatom týždni tehotenstva a prostriedky, ktoré im obžalovaná podávala, neboli v Poľsku schválené.

Nesplnené sľuby

Dôkazy proti lekárke polícia údajne získala pri razii v januári minulého roka, keď príslušníci Ústredného protikorupčného úradu vtrhli do jej ambulancie v Štetíne a zhabali nielen počítače či mobil, ale aj zdravotnú dokumentáciu tisícok pacientok.

Podľa Kubisovej právnika tým porušili lekárske tajomstvo a ochranu osobných údajov. Záťah odsúdila i medzinárodná organizácia Human Rights Watch, podľa ktorej išlo o „špekulatívne vyšetrovanie“ s cieľom presadiť politickú agendu a vytvoriť atmosféru strachu.

Kubisová na súde poprela vinu a vyhlásila, že už dva roky žije v neustálom strese. „Dúfala som, že ženy konečne získajú späť svoje práva, no ako vidíte, nie je na to vôľa. Do mojej nemeckej praxe prichádzajú ženy z celého Poľska. Ľutujú a podporujú ma, ale čo viac môžu robiť?“ spýtala sa.

„Zdá sa, že justičný systém v Poľsku si neuvedomuje, ako ženy trpia a čo sa tu deje,“ dodala podľa portálu TVN24.

Ako po pojednávaní vyhlásila pre nemeckú televíziu RBB, poľským ženám v núdzi bude naďalej pomáhať – bez ohľadu na to, ako dopadne súd. „Po 33 rokoch nepretržitej práce pre ženy, kde sa človek každý deň môže dopustiť chyby, som nikomu neurobila nič zlé,“ zdôraznila.

Prokurátor priebeh súdu, ktorý sa konal za zatvorenými dverami, nekomentoval. Pojednávanie odročili na 11. decembra, keď by mali vyniesť rozsudok.

Ženy, ktoré Kubisová liečila, jej obvinenia odmietajú. Mnohé ju prišli podporiť i počas procesu. Podľa nich ide o skúsenú odborníčku, ktorá vždy stojí pri pacientkach.

Foto: SITA/AP, Czarek Sokolowski poľsko interrupcie potraty Na archívnej snímke sú aktivisti za práva žien počas demonštrácie pred parlamentom vo Varšave. Držia ceduľu s nápisom „Máte na rukách krv“ na pamiatku žien, ktoré trpia kvôli poľskému zákonu o interrupciách.

„Byť tu je našou morálnou povinnosťou… Veľakrát som využila jej nezištnosť. Keď som bola bez peňazí, tak som za návštevy u nej neplatila. Povedať, že porušila predpisy kvôli zisku, je ako facka do tváre,“ citoval jednu z protestujúcich portál Twoje radio.

Lekárke vyjadrili podporu aj viaceré aktivistky a mimovládne organizácie. Koaličným stranám vyčítajú, že hoci pred voľbami sľúbili, ako ženám prinavrátia ich práva vrátane možnosti interrupcie, len čo zostavili vládu, na všetko zabudli.

Tieto výčitky však nie sú celkom oprávnené, lebo Tusk sa spočiatku naozaj usiloval o zmenu, lenže v katolícky založenom Poľsku nepochodil.

Vo februári predstavil zákon, ktorý navrhoval, aby mohli ženy podstúpiť interrupciu až do 12. týždňa tehotenstva a aby bol taký zákrok legálny aj neskôr v prípade, že sa plod nebude vyvíjať normálne alebo ohrozí zdravie pacientky. Obnoviť sa mal tiež voľný prístup (bez predpisu) k potratovým tabletkám.

Už vtedy však Tusk varoval, že sa zrejme nenájde dostatočná podpora v parlamente ani v koalícii, aby zmeny schválili. Nedávno pripustil, že sa to asi nepodarí ani do konca volebného obdobia.