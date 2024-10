Fiala: Česko splní cieľ muničnej iniciatívy, potom chce kontinuálne pokračovať

Česko podľa premiéra Petra Fialu (ODS) naplní do konca roka cieľ dodať vo svojej iniciatíve Ukrajine 500 000 kusov veľkorážovej munície. Dodávky by potom mali pokračovať kontinuálne, povedal Fiala v rozhovore s ČTK. Vyslovil sa za ďalšiu vojenskú podporu Ruskom napadnutej krajiny, ktorá musí zahŕňať aj pomoc s energiami cez tohtoročnú zimu, pretože Rusko útočí úplne zámerne na energetickú infraštruktúru.

Možné zapojenie severokórejských vojakov do konfliktu na Ukrajine označil Fiala za niečo absolútne neprijateľné. „Len to ukazuje nebezpečenstvo, ktoré Severná Kórea a všetky podobné režimy, napríklad Irán, predstavujú pre mier vo svete, pre spolužitie národov, zachovanie medzinárodného poriadku postaveného na pravidlách,“ uviedol Fiala.

Česká muničná iniciatíva získava pre Ukrajinu delostreleckú muníciu v krajinách aj mimo Európskej únie. Česko na iniciatíve spolupracuje najmä s Holandskom a Dánskom. Premiéri trojice krajín minulý týždeň vo vyhlásení uviedli, že iniciatíva sa nesmie zastaviť na konci roka a musí pokračovať aj v roku 2025. Fiala tvrdil, že skôr ako konkrétny cieľ na budúci rok by preferoval kontinuálne dodávky.

„Naplníme cieľ, ktorý sme si dali do konca roka, to znamená 500 000 kusov veľkorážovej munície,“ uviedol. Ocenil spoluprácu s Dánskom a Holandskom. „Myslím, že táto koalícia je pre ČR veľmi dôstojná,“ povedal. Štáty zapojené do iniciatívy už potrebu chápu a Fiala očakáva, že sa budú podľa vlastných možností pridávať.

Potreba dodávať zbrane Ukrajine trvá a Fiala je rád, že sa k tomu hlási aj Európska rada. „Je to jedna z foriem, ako môžeme pomôcť, určite to však nie je to jediné a to, čo stačí. Je to jedna z vecí v celej tej skladačke,“ povedal. Za veľkú úlohu považuje pomoc Ukrajine s energiami cez tohtoročnú zimu, pretože Rusko útočí úplne zámerne na energetickú infraštruktúru. Je to aj v záujme bezpečnosti Európy, pretože to stabilizuje situáciu a umožní predísť utečeneckej vlne, myslí si.

Juhokórejská tajná služba minulý týždeň uviedla, že KĽDR presunula na ruský Ďaleký východ 1 500 príslušníkov špeciálnych síl, aby na tamojších vojenských základniach podstúpili výcvik pre boj na Ukrajine. Celkovo chce podľa nej Pchjongjang vyslať na podporu Ruska 12 000 vojakov. Fiala považuje zapojenie vojakov KĽDR do konfliktu za niečo absolútne neprijateľné.