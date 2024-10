Obnova Pásma Gazy môže trvať až 350 rokov, tvrdí najnovšia správa OSN

Obnova Pásma Gazy po izraelskej ofenzíve proti Hamasu, jednej z najsmrteľnejších a najničivejších vojenských kampaní od druhej svetovej vojny, môže trvať nie desaťročia, ale storočia. Tvrdí to nová správa Organizácie Spojených národov (OSN).

Konferencia OSN o obchode a rozvoji v správe zverejnenej v pondelok uviedla, že ak by sa vojna skončila na druhý deň a Pásmo Gazy by sa vrátilo k „status quo“ spred útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, môže trvať až 350 rokov, kým sa jej zničená ekonomika vráti na svoju neistú predvojnovú úroveň.

„Ak sa vráti trend rastu v rokoch 2007 až 2022 s priemernou mierou rastu 0,4 percenta, bude Pásmu Gazy trvať 350 rokov, kým sa obnoví úroveň HDP z roku 2022,“ tvrdí výpočet OSN. Správa podotýka, že 350 rokov je neskutočne dlhá doba. Bolo by to, akoby sa Anglicko a Holandsko až teraz spamätávali z vojen, ktoré proti sebe viedli koncom 17. storočia.

Pásmo Gazy bolo pred vojnou pod izraelskou a egyptskou blokádou zavedenou po prevzatí moci Hamasom v roku 2007. Štyri predchádzajúce vojny a rozpory medzi Hamasom a Západom podporovanou palestínskou samosprávou na Západnom brehu Jordánu si tiež vyžiadali daň na hospodárstve Pásma Gazy.

Súčasná vojna spôsobila na celom území enklávy obrovskú deštrukciu. Zrovnané so zemou boli celé štvrte, pričom cesty a kritická infraštruktúra sú v ruinách. Hory trosiek posiatych rozkladajúcimi sa telami a nevybuchnutou muníciou by bolo potrebné najprv vyčistiť, kým by sa mohla začať prestavba.

Izraelská ofenzíva zabila viac ako 42-tisíc Palestínčanov, podľa miestnych zdravotníckych predstaviteľov, ktorí nerozlišujú bojovníkov od civilistov, ale tvrdia, že viac ako polovicu mŕtvych tvoria ženy a deti.