Cholera sa šíri, pribúda mŕtvych a vakcíny chýbajú. Ohrozená môže byť aj Ukrajina

Je to choroba, ktorá sa skôr bežne spája so stredovekom. No cholera, napriek existencii vakcín, neodišla do histórie. Bakteriálne ochorenie stále vo svete zabíja ľudí a v poslednom čase sa tento problém ešte zhoršil. Upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).