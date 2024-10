Irán sa neobáva izraelského útoku na svoje jadrové zariadenia. Odpoveď by bola podľa Teheránu zničujúca

„Náš obranný potenciál je schopný neutralizovať každú vojenskú hrozbu, a to platí aj pre útoky na naše jadrové zariadenia,“ povedal Eslámí podľa iránskej tlačovej agentúry ISNA.

Ako Izrael zostreľoval iránske drony a rakety Video

Dodal, že ak by sa Izrael rozhodol zaútočiť na tieto zariadenia, „iránska odpoveď by bola zničujúca“.

Za možné ciele izraelskej odvety za iránsky raketový útok z 1. októbra sú okrem jadrových zariadení považované aj iránska vojenská infraštruktúra a ropný priemysel, píše DPA.

Pozorovatelia sa domnievajú, že izraelský útok na iránske jadrové zariadenia by viedol k ďalšej eskalácii a zatiahol by do konfliktu Spojené štáty. Úder na ropný priemysel by zasa mohol zvýšiť ceny energií na svetovom trhu.