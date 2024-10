Lukašenko považuje zapojenie vojakov KĽDR do bojov na Ukrajine za nezmysel. Viedlo by to k eskalácii, tvrdí

Za nezmysel označil bieloruský autoritársky vodca a spojenec Moskvy Alexander Lukašenko tvrdenie, že Severná Kórea vysiela vojakov na podporu ruskej vojny na Ukrajine. Ak by sa tieto informácie potvrdili, bol by to podľa neho krok smerom k eskalácii konfliktu.

Vyjadril sa tak v rozhovore s britskou stanicou BBC na okraji summitu rozvíjajúcich sa ekonomík zoskupenia BRICS v ruskej Kazani, ktorého členom by sa Bielorusko pod Lukašenkovým vedením rado stalo.

„Nezmysel,“ odpovedal bieloruský vodca na otázku týkajúcu sa informácií napríklad Južnej Kórey alebo Kyjeva ohľadom vyslania niekoľkých tisícok vojakov KĽDR do Ruska, aby sa zapojili do boja proti Ukrajine. „Ako poznám jeho povahu, (ruský prezident Vladimir) Putin by sa nikdy nepokúsil presvedčiť inú krajinu, aby zapojila svoju armádu do ruskej špeciálnej operácie na Ukrajine,“ vyhlásil Lukašenko, pričom použil termín, ktorým Moskva označuje svoju vojenskú agresiu v susednej krajine.

Severokórejskí vojaci fasujú ruské uniformy Video

Na otázku novinára, čo by to znamenalo, ak by sa informácie potvrdili, odvetil: "Ak by sa na línii dotyku ocitli ozbrojené sily akejkoľvek (inej) krajiny, dokonca aj Bieloruska, bol by to krok k eskalácii konfliktu… Lebo vy, Anglosasi, by ste okamžite povedali, že sa na jednej strane zapojila ďalšia krajina… takže by na Ukrajine boli rozmiestnené jednotky NATO. "Lukašenko tiež tvrdil, že ho Kremeľ nikdy nepožiadal o poskytnutie bieloruských vojakov.

Bielorusko však ruskú inváziu podporilo – ruská armáda 24. februára 2022 vtrhla aj na sever Ukrajiny, a to práve z bieloruského územia. „Ako viete, že som dal povolenie na použitie bieloruského územia?“ reagoval Lukašenko na otázku, prečo to Minsk Putinovi umožnil. „Keďže bieloruské územie bolo (na inváziu) využité,“ odznelo, na čo bieloruský vodca reagoval slovami, že ruskí vojaci na bieloruskom území mali cvičenie.

„Putin začal vojakov sťahovať… pozdĺž hraníc s Ukrajinou. V jednej chvíli časť týchto vojakov presmeroval do Kyjeva. Som si istý, že boli vyprovokovaní. Záleží na Putinovi, ako stiahne svoje vojská. Cez Kyjev. Alebo mohol ísť cez Minsk,“ uviedol Lukašenko, ktorý ďalej oznámil, že si kvôli tomu so šéfom Kremľa vtedy nevolal. „Sú to jeho vojaci a má právo ich presúvať, ako chce,“ vyhlásil dlhoročný bieloruský vodca.

Reportér BBC sa ho pýtal tiež na možnosť použitia ruských taktických jadrových zbraní, ktoré sú rozmiestnené v Bielorusku, proti Ukrajine. „Putin nikdy nepoužije zbrane umiestnené v Bielorusku bez súhlasu bieloruského prezidenta,“ reagoval Lukašenko a na otázku, či je pripravený povolenie Kremľa dať, povedal, že áno. "Načo inak mať takéto zbrane? Ale iba v prípade, že do Bieloruska vstúpi topánka (zahraničného) vojaka. Nemáme v pláne na nikoho útočiť, "povedal Lukašenko.

Jeho čerstvé vyjadrenia odrážajú mieru vplyvu Kremľa v Bielorusku, poznamenala stanica BBC. Rusko a Bielorusko tvoria zväzové súštátie a Minsk je blízkym spojencom Moskvy. Lukašenko poskytol Moskve bieloruské územie pre rozsiahlu inváziu na Ukrajinu, keď sa Rusi na začiatku svojej agresie pokúšali zmocniť tiež ukrajinskej metropoly Kyjeva, kým sa po niekoľkých týždňoch a silnom ukrajinskom odpore zo severu krajiny stiahli a sústredili sa na boje na východe a juhu Ukrajiny.