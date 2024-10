ONLINE: Politico: Pozvánku do NATO pre Kyjev brzdí sedem štátov

Zelenského víťazný plán ráta s rýchlou pozvánkou pre Kyjev do NATO. Server Politico vymenoval sedem štátov, ktoré tým vôbec nie sú nadšené a brzdia kroky, ktoré by k tomu viedli.

7:00 Juhokórejský minister obrany Kim Jong-hjun vo štvrtok označil severokórejské jednotky vyslané do Ruska na podporu jeho vojenského ťaženia na Ukrajine za žoldnierov, ktorí poslúžia ako potrava pre kanóny. Severokórejského vodcu Kim Čong-una obvinil, že predal svoju armádu do „nelegálnej a agresívnej vojny“.

„Pokiaľ sú vojaci vyslaní do zahraničia, zvyčajne si zachovávajú veliteľskú štruktúru svojej krajiny a hrdo vykonávajú činnosti vo vojenskej uniforme, so svojimi znakmi a vlajkou,“ vyhlásil Kim. „Severná Kórea sa maskuje ruskou uniformou a koná pod ruským vojenským velením bez akejkoľvek operačnej právomoci,“ vyhlásil.

Kim to uviedol v juhokórejskom parlamente iba deň po tom, ako kórejská spravodajská služba informovala poslancov o tom, že približne 3 000 severokó­rejských vojakov bolo pravdepodobne vyslaných do Ruska na podporu vojny proti Ukrajine. Podobné informácie zverejnili aj USA, ktoré uviedli, že 3000 severokó­rejských vojakov v Rusku podstupuje tréning.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že Kyjev má informácie o príprave dvoch jednotiek pozostávajúcich možno až z 12.000 seve­rokórejských vojakov, ktoré majú bojovať po boku ruských síl. Zároveň vyzval svojich spojencov, aby sa neschovávali a reagovali na dôkazy o zapojení severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine.

Kremeľ označil tvrdenia o plánovanom nasadení severokórejských vojakov do bojov na Ukrajine za „falošné informácie“.

6:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v stredu večer poďakoval západným spojencom za najnovšiu pomoc. Pôžička vo výške 50 miliárd dolárov od skupiny G7 podľa neho pomôže Ukrajine v jej obrane a odolnosti. Zelenskyj to uviedol vo videoprejave zverejnenom na sociálnych sieťach.

Zelenskyj vyhlásil, že pomoc musí byť vyplatená ešte tento rok, aby sa čo najviac pomohlo Ukrajine, ktorá už takmer 1000 dní odoláva ruskej invázii.

Ukrajinský prezident predniesol prejav v tričku s nápisom „urobme Rusko opäť malým“. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová zverejnila jeho fotografiu na Telegrame a Zelenského označila za „úplného idiota“.

Lídri krajín G7 sa začiatkom roka dohodli, že poskytnú Ukrajine veľkú pôžičku určenú na pomoc v boji proti ruskej invázii. USA plánujú poskytnúť 20 miliárd dolárov. Ďalších 30 miliárd ponúknu Európska únia, Spojené kráľovstvo, Kanada, Japonsko a ďalší.

Skupina už v júni oznámila, že väčšinu pôžičky pokryjú výnosy z približne 260 miliárd dolárov zmrazených ruských aktív. Prevažná väčšina týchto peňazí sa nachádza v krajinách Európskej únie. USA a ich spojenci zmrazili všetky aktíva ruskej centrálnej banky, ku ktorým mali prístup, keď Moskva napadla Ukrajinu v roku 2022.

6:40 V blízkosti rumunsko-ukrajinských hraníc v stredu večer zaznamenali dva podozrivé lietajúce objekty. Ich prítomnosť spustila letecký poplach a rumunské vzdušné sily k nim nasadili dve stíhačky F-16. V stredu o tom informovalo rumunské ministerstvo obrany.

Rumunsko uviedlo, že spočiatku nebolo jasné, či ide o ruské bezpilotné lietadlá a ministerstvo bude vyšetrovať, či sa objekty zrútili. Bukurešť o incidente informovala svojich partnerov v NATO.

Oba objekty boli zaznamenané s odstupom približne 30 minút. Prvý z nich zachytil radar v blízkosti dediny Chilia Veche na brehu Dunaja. Na opačnom brehu leží ukrajinská osada Kilija. Vzdušný objekt údajne letel na západ smerom k rumunskému mestu Tulcea a zmizol z radarov 12 kilometrov severovýchodne od mesta.

Druhý objekt zaznamenali približne 50 kilometrov južnejšie pri jazere Razim. Následne letel ďalších 40 kilometrov južným smerom a zmizol z radarov pri obci Jurilovca.

DPA pripomína, že od februára 2022, keď Rusko spustilo celoplošnú inváziu proti Ukrajine, došlo v Rumunsku k viacerým podobným incidentom, a to vždy v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinské prístavy v delte Dunaja. Tie sa nachádzajú ukrajinsko-rumunskom pohraničí. V niekoľkých prípadoch následne armáda našla na rumunskom území trosky z ruských dronov.

6:35 Za nezmysel označil bieloruský autoritársky vodca a spojenec Moskvy Alexander Lukašenko tvrdenie, že Severná Kórea vysiela vojakov na podporu ruskej vojny na Ukrajine. Ak by sa tieto informácie potvrdili, bol by to podľa neho krok smerom k eskalácii konfliktu.

6:30 Koľko ich dokopy príde a kam presne ich pošlú? Dve hlavné otázky, ktoré sa spájajú s predpokladaným nasadením severokórejských vojakov do ruskej vojny proti Ukrajine. Zaujímavé by však bolo poznať aj odpoveď na tretiu otázku: podujme sa Soul poskytnúť Kyjevu zbrane na revanš po vojenskej pomoci Pchjongjangu pre Moskvu?

6:20 Prezident Volodymyr Zelenskyj naráža na problém so svojím Plánom víťazstva založeným na tom, že Ukrajina dostane pozvánku do NATO – niektorí kľúčoví členovia aliancie nemajú záujem na tom, aby sa to stalo, píše server Politico. Nemecko a USA patria medzi hlavné mocnosti, ktoré spomaľujú svoje kroky, uviedli predstavitelia USA a NATO, ktorí chcú zostať v anonymite.

Vo svojom pláne Zelenskyj požiadal o okamžitú pozvánku, ale uznal, že skutočné pripojenie k aliancii bude možné až po skončení vojny s Ruskom. Ukrajinský prezident pritom tento týždeň trval na tom, že pre Ukrajinu je „zásadné“, dostať pozvánku počas vojny, pripomína Politico. Kľúčoví členovia aliancie sa však obávajú, že budú uväznení vo vojne s Ruskom.

Odchádzajúca veľvyslankyňa USA pri NATO Julianne Smithová v rozhovore pre Politico zdôraznila americký postoj. „Aliancia dodnes nedospela do bodu, v ktorom by bola pripravená ponúknuť Ukrajine členstvo alebo pozvanie,“ povedala.

Zelenskyj priznal, že nemecký kancelár Olaf Scholz ho nepodporí rýchlou pozvánkou na členstvo v NATO.

„So Scholzom mám veľmi dobrý vzťah. Som vďačný, že Scholz pomáha. Nemecko je druhé, pokiaľ ide o podporu,“ povedal Zelenskyj novinárom začiatkom tohto týždňa. „Ale fakt, že nemecká strana je skeptická voči nášmu vstupu do NATO, je fakt… Všetci budeme musieť veľa pracovať s nemeckou stranou. Ale aj tak na to budú mať vplyv Spojené štáty," uviedol.

Proti sú podľa Politico tiež ďalšie krajiny. Aj Maďarsko a Slovensko vzdorujú, ale tam ide o iné východiskové body. Ich súčasní populistickí lídri zastávajú vo všeobecnosti prokremeľskú líniu, pričom maďarský premiér Viktor Orbán blokuje fondy EÚ na vyzbrojenie Ukrajiny a opúšťa program NATO na posielanie smrtiacej pomoci Kyjevu, tvrdí Politico.

Orbán v príspevku na sociálnej sieti označil Zelenského plán za „viac ako desivý“. Slovenský premiér Robert Fico začiatkom tohto mesiaca varoval, že vstup Ukrajiny do NATO „by bol dobrým základom pre tretiu svetovú vojnu“ a sľúbil, že s tým „nikdy nebude súhlasiť“.

Existujú aj ďalšie krajiny, ktoré nechcú rýchlo postupovať na žiadosť Kyjeva, ale skrývajú sa v tieni.

„Krajiny ako Belgicko, Slovinsko alebo Španielsko sa skrývajú za USA a Nemecko. Sú neochotní,“ povedal jeden z predstaviteľov NATO. Druhý predstaviteľ povedal, že krajiny to „podporujú abstraktne, ale keď sa to priblíži k zhmotneniu“, začnú sa tejto myšlienke brániť viac verejne. To ich stavia do rozporu s štátmi ako sú pobaltské krajiny a Poľsko, ktoré sú nadšenejšie.

Poľsko je za „otvorenie perspektívy NATO pre Ukrajinu“, povedal počas minulotýždňového summitu lídrov EÚ poľský premiér Donald Tusk. „Toto sa nezmenilo. V tomto smere sme solidárni s Ukrajinou“. Tieto menšie krajiny však musia ísť z cesty zjednotenému frontu Berlína a Washingtonu, uvádza Politico.

Scholz povedal novinárom počas minulotýždňovej návštevy amerického prezidenta Joea Bidena v Berlíne: „Uisťujeme, že NATO sa nestane stranou vojny, aby sa táto vojna nezmenila na oveľa väčšiu katastrofu“. Predstavitelia, ktorí hovorili s Politico, sa však snažili zdôrazniť, že ani USA, ani Nemecko nevylučujú prípadné pristúpenie Ukrajiny k aliancii.