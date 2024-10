Harrisová: Áno, myslím si, že Trump je fašista

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Na otázku, či si myslí, že republikánsky kandidát Trump je fašista, Harrisová odpovedala: „Áno, myslím si to. A tiež si myslím, že by sme mali dôverovať ľuďom, ktorí ho v tejto veci poznajú najlepšie.“

Odkazovala pritom na slová bývalého šéfa Trumpovej prezidentskej kancelárie Johna Kellyho, ktorý zverejnil informácie o obdive exprezidenta voči nacistickému diktátorovi a jeho armáde.

Kelly uviedol, že Trump spadá pod definíciu „fašistu“. Trump údajne poznamenal, že „Hitler urobil viacero dobrých vecí“ a že namiesto americkej armády chce lojálnych „generálov, akých mal Hitler“.

Harrisová v stredu tieto výroky označila za „neuveriteľne nebezpečné“ a na margo Trumpa uviedla, že je „čoraz menej príčetný.“

Záverečnú reč kampane Harrisová prednesie na mieste, kde sa začal útok na Kapitol

Viceprezidentka USA Harrisová plánuje predniesť záverečnú reč svojej kampane na mieste kde Donald Trump v januári 2021 podnecoval dav, ktorý následne zaútočil na americký Kapitol. V noci na štvrtok o tom informoval vysokopostavený predstaviteľ Harrisovej volebného tímu.

Harrisová prejav prednesie budúci utorok, teda týždeň pred volebným dňom, v parku Ellipse neďaleko Bieleho domu vo Washingtone. V záverečnej reči vyzve Američanov, aby „obrátil list“ smerom k novej ére bez Trumpa. Viceprezidentka sa bude snažiť vytvoriť ostrý kontrast medzi svojou víziou a víziou Trumpa, ktorý podľa nej rozsieva chaos a rozkol, informoval predstaviteľ jej volebného tímu.

AP pripomína, že ide o symbolické miesto, pretože práve tu Trump 6. januára 2021 predniesol prejav, v ktorom zavádzal o rozsiahlych volebných podvodoch a vyzýval svojich priaznivcov, aby bojovali, čím podnecoval dav. Ten následne vtrhol do budovy Kapitolu, kde sa v tej chvíli oficiálne vyhlasovali volebné výsledky. Pri útoku zomrelo päť ľudí a zranilo sa pri ňom 140 policajtov. Predstaviteľ Harrisovej volebného tímu povedal, že výberom tohto symbolického miesta chcú poukázať na to, ako by mohlo prebiehať Trumpove druhé funkčné obdobie.

Voľby v Spojených štátoch sa začnú v utorok 5. novembra. Podľa prieskumov bude súboj medzi oboma kandidátmi mimoriadne vyrovnaný.