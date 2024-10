Pellegrini sa v Berlíne zišiel so Scholzom, prijme ho tiež prezident Steinmeier

Stretnutie so Scholzom je v programe nemeckého kancelára označené ako pracovné. V zámku Bellevue, sídle nemeckých prezidentov, bude Pellegrini prijatý s vojenskými poctami. Ani v jednom prípade nie je na programe spoločné vyjadrenie pre tlač, čo nemeckojazyčná mutácia webu Politico označila za „nápadné“. Scholz a Pellegrini sú podľa neho „čisto formálne“ kolegovia sociálni demokrati, strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorej terajší prezident donedávna predsedal, podľa webu však „zatočila ostro doprava“. Slovenského prezidenta označilo Politico za „kontroverzného hosťa“.

Foto: SITA/AP, Michael Kappeler Olaf Scholz, Peter Pellegrini Nemecký kancelár Olaf Scholz víta slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na bilaterálnych rokovaniach v Berlíne 24. októbra 2024.

Hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová v pondelok na vládnej tlačovej konferencii povedala, že témami rozhovoru Scholza s Pellgerinim budú vzájomné vzťahy a otázky európskej politiky. „Úlohu by mohla hrať tiež ďalšia podpora Ukrajiny v obrannom boji proti ruskej útočnej vojne,“ dodala.

Podľa slovenskej prezidentskej kancelárie má Pellegrini v pláne tiež obed so slovenskými krajanmi a položenie kytice k Pamätníku príspevku krajín V4 k pádu Berlínskeho múru, ktorý je v areáli pamätníka na Bernauer Strasse.

Exkluzívny rozhovor prezidenta Pellegriniho pre ta3 Video Archívne video.

V nemeckej metropole je to v krátkom čase druhá návšteva vysokopostaveného slovenského politika, predminulý týždeň sa so svojou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou stretol slovenský minister zahraničia Juraj Blanár. Premiér Robert Fico zavítal do Berlína oficiálne naposledy v januári, keď sa rovnako zišiel so Scholzom.

Pellegrini je vo funkcii prezidenta od polovice tohto júna. Nahradil v nej Zuzanu Čaputovú, ktorá bola na rozlúčkovej návšteve v Nemecku na začiatku apríla. Steinmeier vtedy slovenskej hlave štátu poďakoval za jej úsilie o posilnenie zásad právneho štátu. Pellegrini bol od nástupu do funkcie na zahraničných cestách okrem iného v Belgicku, vo Francúzsku či Spojených štátoch. Prvú bilaterálnu návštevu podnikol tradične do Česka, a to už na konci júna, nasledovali Poľsko, Maďarsko a Rakúsko. Zo slovenských susedov tak zatiaľ nenavštívil len Ukrajinu.