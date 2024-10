Vstup do slávnej katedrály spoplatnia. Koľko zaň v Paríži zaplatíte a čomu poslúžia peniaze od návštevníkov?

V polovici apríla 2019 zachvátil katedrálu požiar, po niekoľkých rokoch rekonštrukcie ju kompletne sprístupnia verejnosti 8. decembra tohto roku. Datiová navrhuje, aby sa vstupné začalo vyberať od 1. januára 2025. „Keď každý návštevník zaplatí 5 eur, ročne by sme vyzbierali 75 miliónov eur," zdôraznila ministerka.

Datiová pokračovala, že so svojou myšlienkou už oboznámila parížskeho arcibiskupa. Spoplatnenie sa dá v podstate považovať za vopred hotovú vec, pretože katolíckej cirkvi sa vstupné určite pozdáva. Získané peniaze totiž majú byť účelovo viazané. „Notre-Dame môže zachrániť všetky kostoly v Paríži, v celom Francúzsku," podčiarkla Datiová v súvislosti s tým, že zhruba 75 miliónov ročne by išlo výlučne na obnovu kostolov.

Nápad Datiovej sa pozdáva ministrovi vnútra, ktorý má v agende aj vzťahy s cirkvami. „Podporujem tento návrh. Pamätám si, že za vstup do Sagrady Familie sa platí," povedal Bruno Retailleau pre stanicu France Inter. Sagrada Familia sa nachádza v Barcelone, je to najväčší nedokončený katolícky kostol na svete s výškou 138 metrov. Na jeho webovej stráne je uvedené vstupné 26 eur (kto chce byť v skupine návštevníkov s turistickým sprievodcom, zaplatí 30 eur).

Datiová zároveň naznačila, že by sa mohlo upraviť vstupné do najvýznamnejších pamiatok a múzeí vo Francúzsku. Zmena by mohla nastať od 1. januára 2026, čiže v budúcom roku by to turisti ešte nepocítili. Reč je však len o niektorých zahraničných, domácich sa to nemá dotknúť. „Je normálne, že francúzsky návštevník platí za vstup do Louvru rovnakú cenu ako brazílsky alebo čínsky návštevník?" uviedla ministerka. Zmenu si predstavuje tak, že mimoeurópski turisti by si priplatili. Na turistov z členských štátov EÚ by sa to nemohlo vzťahovať, pretože by to odporovalo európskej legislatíve.

Otázne je, či Datiová aj s druhým nápadom pochodí. Jej idea totiž nemá nič spoločné s pohostinnosťou. Mimoeurópski turisti sa totiž mohli cítiť vo Francúzsku ako občania druhej kategórie. Napríklad čo sa týka parížskeho múzea Louvre, beztak je vstupné doň už vysoké. Po niekoľkých rokoch, keď sa nezvyšovalo, od 1. januára tohto roku poskočilo zo 17 eur na 22 eur. Vlani navštívilo Louvre 8,9 milióna zvedavcov, čo bol nárast o 14 percent v porovnaní s rokom 2022. Viac ako dve tretiny návštevníkov tvorili cudzinci, ostatní boli Francúzi.

Francúzsko určite nie je odkázané na to, aby zvyšovalo vstupné pre cudzincov, ktorí nie sú občanmi EÚ. Dôkazom je pohľad na príjmy krajiny z cestovného ruchu: v minulom roku to bolo až zhruba 63 miliárd eur.