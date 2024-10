Autokrat Zuckerberg verzus študent: Meta zrušila stránky sledujúce lety známych

Väčšinu z týchto účtov viedol študent vysokej školy na Floride Jack Sweeney, ktorý sa stal poprednou osobnosťou v oblasti sledovania súkromných letov. Sleduje tiež napríklad lety guvernéra Rona DeSantisa, celebrity Kim Kardashianovej, zakladateľa firmy Amazon Jeffa Bezosa a spoluzakladateľa Microsoftu Billa Gatesa.

Meta podľa Sweeneyho neposkytla majiteľom zrušených účtov žiadne zdôvodnenie. Skupina však americkému médiu TechCrunch oznámila, že účty predstavovali „pre jednotlivcov riziko fyzickej ujmy“ a že rozhodnutie bolo prijaté po dohode s jej nezávislou dozornou radou, napísal server Independent.

„Má to novinársku hodnotu, odhaľuje to mnoho aspektov práce riaditeľov spoločností alebo aké partnerstvá by mohli byť uzavreté,“ povedal Sweeney o svojej aktivite televíznej stanici NBC News. „Tiež to prináša povedomie o samotnom fakte, že lietajú, a o klimatickej stránke veci,“ povedal Sweeney.

Meta týmto krokom nasleduje firmu X, predtým Twitter, ktorá v roku 2022 zakázala množstvo podobných účtov na pokyn svojho šéfa Elona Muska. Zverejňované informácie o polohe jeho lietadla podľa neho ohrozovali bezpečnosť jeho rodiny. Sieť X však tolerovala účet sledujúci pohyb Muskovho lietadla s odstupom najmenej 24 hodín.