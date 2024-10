Putin obvinil Západ z nespravodlivého rozširovania NATO. Rusko to podľa neho zmení

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok po summite BRICS obvinil Západ z nespravodlivého rozširovania Severoatlantickej aliancie, píše agentúra TASS. Rusko to podľa neho zmení.

Rusko žiadalo zahraničných partnerov, aby sa NATO na východ nerozširovalo, tie výzvy sa však podľa ruského prezidenta stretli s ignorovaním. „Oni to napriek tomu urobili. Je to spravodlivé? Nie je tu žiadna spravodlivosť a my chceme túto situáciu zmeniť a dosiahneme to,“ citovala agentúra TASS šéfa Kremľa.

Rutte: Ukrajina je k NATO bližšie ako kedykoľvek predtým Video Zdroj: NATO

Veľkú vlnu rozšírenia Severoatlantická aliancia zažila na prelome tisícročia, kedy do nej vstúpilo množstvo stredoeurópskych a východoeurópskych krajín, vrátane Slovenska.

V dôsledku vpádu ruskej armády na ukrajinské územie, ktorý Moskva začala vo februári 2022, sa k NATO pripojili Fínsko a Švédsko.

O prijatie do aliancie sa usiluje aj samotná Ukrajina, ktorá sa tretím rokom za podpory Západu bráni ruskej invázii. Šéf NATO Mark Rutte minulý týždeň pri schôdzke ministrov obrany členských krajín bloku vyhlásil, že je jasné, že Ukrajina členom aliancie bude, je iba otázkou, kedy sa tak stane.