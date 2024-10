Izrael chce obnoviť rokovania s Hamasom. Do katarskej Dauhy mieria aj šéfovia Mosadu a CIA

Izraelská delegácia vrátane riaditeľa rozviedky Mosad Davida Barneu odcestuje v nedeľu do katarskej Dauhy v snahe obnoviť rokovania o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy, oznámil vo štvrtok úrad premiéra Benjamina Netanjahua.

Ľudia mávajú izraelskými vlajkami, keď vrtuľník priváža štyroch vyslobodených rukojemníkov z Pásma Gazy na vyšetrenie do nemocnice v izraelskom meste Ramat Gan, 8. júna 2024

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu The Times of Israel. Barnea sa v Dauhe stretne so šéfom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Williamom Burnsom a katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.

Šéf Hamasu Sinwár v tuneloch pred útokom na Izrael Video

„Na stretnutí budú strany diskutovať o rôznych možnostiach začatia rokovaní o prepustení rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v súvislosti s najnovším vývojom,“ uvádza sa vo vyhlásení premiérskeho úradu.

Vyhlásenie prišlo po tom, ako najvyšší diplomati Kataru a Spojených štátov informovali o plánovanom stretnutí, na ktorom sa pokúsia obnoviť rozhovory smerujúce k dohode o prímerí a prepustení izraelských rukojemníkov v Pásme Gazy.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken po rozhovoroch s katarskými predstaviteľmi uviedol, že zatiaľ nebolo rozhodnuté, či sa do nových rokovaní zapojí aj palestínske hnutie Hamas. Hnutie však vyzval na účasť.