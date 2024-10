ONLINE: Peniaze a zbrane pre Kyjev, čo najskôr. Silnejšia Ukrajina = silnejšia Európa, tvrdí Michel

Musíme urobiť Ukrajinu tak silnou, ako je to len možné, vyzýva odchádzajúci predseda Európskej rady Charles Michel. Európa musí robiť viac a rýchlejšie, tvrdí.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 975 dní Ukrajinský tank Leopard 2 rozstrieľal ruské obrnené vozidlá Video

Čítajte viac 974. deň: Šéf OSN vyzval v Kazani na spravodlivý mier na Ukrajine. Putin reagoval s úsmevom na tvári

5:30 Európska únia musí urýchliť vojenskú aj finančnú pomoc Ukrajine. V rozhovore s novinármi z projektu European Newsroom (ENR), ktorý združuje tlačové agentúry z celej Európy a ktorého je ČTK členom, to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel. Keď bude Ukrajina silnejšia, znamená to podľa Michela, že bude silnejšia aj Európa. Zapojenie KĽDR do konfliktu v oblasti považuje za ďalšiu eskaláciu zo strany Ruska, ktorá znamená jediné: Európa musí robiť viac a rýchlejšie.

Šéf únijných summitov po piatich rokoch končí a 1. decembra ho vo funkcii nahradí bývalý portugalský premiér António Costa. Ako Michel opísal, nikdy nezabudne na noc zo stredy na štvrtok 24. februára 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu. "Prezident Zelenskyj mi telefonoval len pár minút po útoku. Vedeli sme od spravodajských služieb, že sa niečo chystá, ale mysleli sme si, že pôjde len o útok na Donbas či časť Ukrajiny, "uviedol Michel.

Situácia bola vtedy vážna a bez toho, aby tušil, čo bude nasledovať, zvolal ešte pár hodín pred inváziou na štvrtok do Bruselu únijných prezidentov a premiérov. Tí sa tak na rokovaní stretli v prvý deň „plnohodnotnej invázie“.

„Bolo to absolútne hrozné, videli sme Zelenského na obrazovke, boli sme v šoku. Všetci sme si vtedy uvedomovali, že práve ukrajinský prezident je jedným z tých, ktorých chce Rusko zlikvidovať, aby dosiahlo svoj cieľ,“ opísal predseda Európskej rady.

Niekoľko nasledujúcich dní strávil podľa svojich slov na telefóne práve s ukrajinským prezidentom a predstaviteľmi všetkých členských štátov EÚ. „Zelenskyj ma požiadal, aby sme Ukrajine dodali zbrane, celý víkend som osobne volal všetkým únijným lídrom, jednému po druhom, a žiadal ich, aby tak urobili,“ uviedol Michel. „Niektorí o tom mali pochybnosti, ja som ale vedel, že neexistuje plán B, len plán A a to je pomôcť Ukrajine. Ukázať, že nielen o veciach diskutujeme, ale že tiež konáme,“ dodal predseda únijných summitov.

Jeden z lídrov, meno neprezradil, hral podľa neho veľmi zásadnú úlohu. Vážnosť situácie si totiž uvedomil veľmi rýchlo a poslal zbrane na Ukrajinu cez Poľsko už v sobotu večer, uviedol Michel, ktorý odvtedy navštívil Ukrajinu už niekoľkokrát, aby jej vyjadril svoju podporu „tak dlho, ako to bude potrebné“.

Aké by mali byť podľa neho teraz ďalšie kroky? Po prvé je potrebné urobiť Ukrajinu tak silnou, ako je to len možné. Práve to obsahuje takzvaný plán víťazstva, ktorý minulý týždeň predstavil únijným lídrom ukrajinský prezident.

„Je to výzva Volodymyra Zelenského smerom k nám, aby sme dali Ukrajine čo potrebuje a urobili ju tak silnejšiu,“ povedal Michel. Na Ukrajine teraz prebiehajú boje, ktoré si už vyžiadali množstvo nevinných obetí, zároveň sa ale odohrávajú aj politické bitky, v ktorých je podľa Michela potrebné, aby EÚ rovnako bojovala a stála za Ukrajinou. "Musíme bojovať za naše hodnoty, za naše princípy, za dodržiavanie medzinárodného práva. Nesmieme dovoliť ruskému naratívu, aby sa šíril, "zdôraznil predseda Európskej rady.

European Newsroom je projekt, ktorý združuje vyše 20 európskych tlačových agentúr. Jeho lídrom je nemecká DPA, ďalšími účastníkmi sú aj ANSA, AFP, APA, ČTK, ale aj Ukrinform z Ukrajiny.