Bruce Springsteen podporil Harrisovú, varoval pred "americkým tyranom" Trumpom

Springsteen je jednou z celého radu celebrít, s pomocou ktorých sa demokrati snažia mobilizovať Američanov necelé dva týždne voľbami, v ktorých sa očakáva mimoriadne tesný súboj súčasnej viceprezidentky s bývalým prezidentom.

„Kandiduje preto, aby sa stala 47. prezidentkou Spojených štátov. Donald Trump kandiduje, aby sa stal americkým tyranom,“ povedal 75-ročný spevák na zhromaždení v Atlante v štáte Georgia.

Čítajte viac Kúpi Musk Trumpovi voľby? Voličom ponúka milión dolárov

„Nerozumie tejto krajine, jej dejinám ani tomu, čo znamená byť americký, preto 5. novembra dávam svoj hlas Kamale Harrisovej a Timovi Waltzovi,“ dodal Springsteen, pričom spomenul aj meno demokratického kandidáta na viceprezidenta.

Čítajte viac Harrisová či Trump? Po voľbách asi Amerika zažije chaos, tvrdí politológ

Ďalej povedal, že na míting prišiel preto, aby „oponoval“ Trumpovi a jeho kandidátovi na viceprezidenta J.D. Vanceovi. „Chcem prezidenta, ktorý si ctí ústavu, ktorý neohrozuje našu demokraciu, ale chce ju chrániť a viesť, ktorý verí v právny štát a pokojné odovzdanie moci, ktorý bude bojovať za právo ženy mať na výber a ktorý chce vytvoriť ekonomiku pre strednú triedu, ktorá bude slúžiť všetkým našim občanom,“ pokračoval Springsteen. „V týchto voľbách je len jeden kandidát, ktorý si tieto zásady váži: Kamala Harrisová,“ dodal.

Na mítingu zahral tri svoje piesne The Promised Land, Land of Hope and Dreams a Dancing in the Dark.

Springsteen je jedným z najobľúbenejších umelcov v USA a v minulosti podporil aj ďalších prezidentských kandidátov demokratov Johna Kerryho, Baracka Obamu, Hillary Clintonovú a Joea Bidena.

Harrisovú mieni podporiť aj 42-ročná popová hviezda Beyoncé. Viaceré americké médiá informovali, že spolu s ňou sa zúčastní na piatkovom mítingu v Houstone v štáte Texas. Podujatie, na ktorom zaspieva aj country legenda Willie Nelson, je jedným z vrcholov záveru predvolebnej kampane. Pred niekoľkými mesiacmi dala Beyoncé, 32-násobná víťazka ceny Grammy, Harrisovej povolenie hrať na mítingoch svoj hit Freedom.

Freedom! Harrisovej v kampani spieva Beyoncé Video

Taktiež Obama, ktorý Harrisovú v kampani sprevádzal už vo viacerých takzvaných kolísavých štátoch, sa proti Trumpovi ostro vymedzil, keď tvrdil, že bývalý prezident myslí len na seba. Naznačil, že Trump sa správa ako pomýlený starec, a v narážke na jeho nedávnu akciu s fritovaním hranolčekov v McDonald's poz­namenal, že Harrisová v tomto reťazci rýchleho občerstvenia na rozdiel od Trumpa ako študentka naozaj pracovala, aby si zarobila na živobytie.

Harrisová vo svojom prejave vyzvala na zmenu a voličov požiadala, aby využili možnosť hlasovať skôr ako v deň volieb. „My chápeme, že pred sebou máme príležitosť otočiť list, odvrátiť sa od strachu a rozštiepenia, ktoré kvôli Donaldovi Trumpovi charakterizovalo našu politiku po jedno desaťročie,“ vyhlásila Harrisová. „Prosím, voľte v predstihu,“ dodala.

Čítajte viac V USA v predstihu odvolilo už 26,5 milióna ľudí, prieskumy sú mimoriadne tesné

Štvrtkové údaje centra pre sledovanie volieb na Floridskej univerzite ukázali, že v Spojených štátoch odvolilo v predstihu už zhruba 26,5 milióna ľudí, z toho 1,9 milióna práve v Georgii. V USA možno hlasovať vo volebný deň, v predstihu osobne či poštou.

Kampaň Harrisovej stanici BBC oznámila, že na štvrtkovom zhromaždení v Georgii sa zúčastnilo až 23 000 ľudí. To by znamenalo jej doteraz najväčší predvolebný míting, ktorým bol až doteraz ten v Greensboro v Severnej Karolíne zo začiatku septembra so 17 000 účastníkmi, píše Reuters.