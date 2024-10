WSJ: Rusko poskytlo jemenským Húsíom údaje pre ich útoky na lode v Červenom mori

Rusko poskytlo jemenským povstalcom Húsíom prostredníctvom Iránu satelitné údaje pre zameriavanie ich raketových a dronových útokov na západné obchodné lode v Červenom mori. Napísal o tom vo štvrtok večer americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na tri zdroje. Iránom podporovanej šiitskej skupine sa vďaka tomu podľa denníka darí ochromiť jednu z kľúčových globálnych obchodných trás a ďalej destabilizovať región.

Húsíovci, ktorých Spojené štáty označujú za teroristickú organizáciu, začali na nákladné lode v Červenom mori a Adenskom zálive útočiť vlani v novembri, podľa svojho tvrdenia na podporu Palestínčanov vo vojne proti Izraelu v Pásme Gazy. Neskôr začali pre rozširovanie svojich úderov využívať aj údaje z ruských satelitov, povedal denníku jeden zdroj oboznámený s touto záležitosťou a dvaja európski predstavitelia rezortov obrany. Tieto údaje Húsíom odovzdávali členovia iránskych revolučných gárd pri svojom nasadení v Jemene, uviedol jeden zo zdrojov.

Táto spravodajská pomoc podľa WSJ ukazuje, ako ďaleko je ruský vládca Vladimir Putin ochotný zájsť v snahe podrývať západný ekonomický a politický poriadok. Rusko sa podľa analytikov, s ktorými denník hovoril, všeobecne snaží priživovať nestabilitu od Blízkeho východu až po Áziu, aby odvracalo pozornosť aj zdroje Západu od agresie Moskvy na Ukrajine.

„Pre Rusko je kdekoľvek akýkoľvek konflikt dobrou správou, lebo odvádza pozornosť sveta od Ukrajiny. Spojené štáty pritom musia vyčleňovať vlastné prostriedky – systémy Patriot alebo delostrelecké granáty – a keď je v hre Blízky východ, je jasné, kam sa ich rozhodnú poslať,“ povedal denníku Alexander Gabujev, riaditeľ berlínskeho think tanku Carnegie Russia Eurasia Center.

Hovorca ruskej vlády na žiadosť WSJ o komentár bezprostredne nereagoval, hovorca Húsíovcov sa odmietol vyjadriť.

Červené more, kadiaľ predtým preplával ročne náklad v hodnote zhruba jedného bilióna dolárov, sa od vlaňajšieho novembra stalo pre globálne lodné spoločnosti bojovým poľom, poznamenal server The Times of Israel. Husíovci, ktorí ovládajú väčšinu západného pobrežia Jemenu, zaútočili raketami a dronmi na viac ako 80 obchodných plavidiel, jednej lode sa zmocnili a dve potopili. Rad ďalších striel zachytila námorná koalícia pod vedením USA v Červenom mori alebo nedosiahli svoje ciele.

V reakcii na tieto útoky vedú USA a Británia od januára letecké a raketové údery proti Húsíom na území Jemenu. Izrael potom v odvete za útoky na vlastnom území vykonal na konci septembra vzdušné údery na elektráreň v Jemene a kľúčový prístav Hudajdá.