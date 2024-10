Izrael tvrdí, že zabil šéfa elitných jednotiek Hizballáhu v južnom Libanone

Pri izraelskom nálete na juhu Libanonu zahynul oblastný veliteľ elitných jednotiek militantného šiitského hnutia Hizballáh známych ako Radván. Podľa servera The Times of Israel (ToI) to oznámila izraelská armáda. Agentúra AFP zase informovala o tom, že izraelský nálet na sýrsku stranu hranice s Libanonom v piatok ráno vyradil z prevádzky ďalší hraničný priechod medzi oboma štátmi. V prevádzke tak zostáva len jeden.