Spŕška nadávok a chaos vo velení: Ruskí vojaci hovoria pohŕdavo o Severokórejčanoch

Podľa ukrajinskej strany do Ruska dorazilo na 12-tisíc severokórejských vojakov a Moskva ich v najbližších dňoch plánuje začať nasadzovať na bojisku proti ukrajinskej armáde.

Na nahrávke jeden z ruských vojakov opisuje, ako jeden jeho kolega mal za úlohu sa Severokórejčania stretnúť. „Prišiel a hovoril, čo s nimi do pr… máme robiť,“ uviedol ruský vojak. Ruskí vojaci o Severokórejských tvoriacich „prápory K“ hovorili vulgárnym spôsobom ako o „pos*atých Číňanoch“.

CNN uvádza, že podľa ukrajinskej vojenskej rozviedky bola nahrávka zachytená tento týždeň z ruských šifrovaných kanálov. Vyplýva z nej tiež, že ku každým 30 severokórejským vojakom má byť podľa plánov pridelený jeden tlmočník a traja vysokopostavení dôstojníci. Ruskí vojaci to kritizujú. „Jediná vec, ktorej na to nerozumiem, je to, že na každých 30 ľudí majú pripadať traja vysokopostavení dôstojníci. Kde ich vezmeme? Budeme ich musieť stiahnuť,“ hovorí jeden z nich.

Severokórejskí vojaci fasujú ruské uniformy Video Ide o Sergejevské cvičisko na ruskom Ďalekom východe, oznámilo Centrum na sociálnej sieti. / Zdroj: Centrum pre strategickú komunikáciu a informačnú bezpečnosť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok povedal, že podľa rozviedky Rusko severokórejských vojakov začne na bojisku nasadzovať od 27. či 28. októbra. HUR už skôr uviedla, že prvé severokórejské jednotky, ktoré prešli výcvikom v Rusku, sa dostali do Kurskej oblasti na západe krajiny, kam na začiatku augusta vpadli ukrajinské sily.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na tlačovej konferencii po summite skupiny BRICS v Kazani nepoprel, že sa severokórejskí vojaci v Rusku nachádzajú.