Izrael zrejme zasiahol zariadenia na miešanie paliva do iránskych rakiet

Agentúre Reuters to povedali dvaja americkí výskumníci, David Albright, bývalý zbrojný inšpektor OSN, ktorý vedie výskumnú skupinu Institute for Science and International Security, a Decker Eveleth, analytik výskumu washingtonskej organizácie CNA, ktorá sa zaoberá analýzou verejnej politiky a výskumom v oblasti národnej bezpečnosti a ďalších strategických oblastí.

Obaja výskumníci v samostatných hodnoteniach uviedli, že Izrael zasiahol Parčin, rozsiahly vojenský komplex neďaleko Teheránu. Podľa Eveletha Izrael zasiahol tiež Chodžir, rozsiahly závod na výrobu rakiet blízko Teheránu. Agentúra Reuters v júli uviedla, že Chodžir sa masívne rozširuje.

Takto Izrael oznámil útok na Irán Video

Eveleth sa domnieva, že izraelské údery mohli výrazne obmedziť schopnosť masovej výroby rakiet Iránom. Snímka komerčnej satelitnej firmy Planet Labs podľa neho ukazuje, že izraelský úder zničil dve budovy v Chodžire, kde sa miešalo pevné palivo pre balistické rakety. Snímky z Parčinu potom ukazujú, že Izrael zničil tri budovy na miešanie pevného paliva a sklad.

Albriht uviedol, že si pozrel komerčné satelitné snímky komplexu Parčin s nízkym rozlíšením, ktoré podľa všetkého ukazujú, že izraelský úder poškodil tri budovy, vrátane dvoch, v ktorých sa miešalo pevné palivo pre balistické rakety. Názov firmy, od ktorej snímky získal, neuviedol.

„Izrael tvrdí, že sa zameral na budovy, v ktorých sa nachádzali miešačky na pevné palivo,“ uviedol Eveleth. „Tieto priemyselné miešačky je ťažké vyrobiť a ich vývoz je kontrolovaný. Irán ich počas rokov veľa draho doviezol a pravdepodobne bude mať problém ich nahradiť,“ dodal. Izrael tak možno zasadil významnú ranu iránskej schopnosti masovo vyrábať rakety a sťažil prípadný budúci iránsky raketový útok, ktorý by prerazil izraelskú protiraketovú obranu. „Zdá sa, že údery boli veľmi presné,“ povedal.

Podľa amerických predstaviteľov má Irán najväčší raketový arzenál na Blízkom východe a dodal rakety Rusku pre použitie na Ukrajine, jemenským povstalcom Húsíom a libanonskému Hizballáhu. Teherán a Moskva popierajú, že by Rusko dostalo iránske rakety.

Agentúra Axios uviedla, že Izrael zničil 12 špeciálnych, tzv. planetárnych miešačiek používaných na výrobu pevného paliva pre balistické strely dlhého doletu. Citovala tri nemenované izraelské zdroje, podľa ktorých to vážne poškodilo schopnosť Iránu obnovovať svoje raketové zásoby a mohlo by to krajinu odradiť od ďalších masívnych raketových úderov proti Izraelu.

Izraelská armáda uviedla, že tri vlny izraelských stíhačiek zasiahli v sobotu skoro ráno raketové továrne a ďalšie miesta blízko Teheránu a v západnom Iráne. Bola to odveta za to, že Teherán 1. októbra vypálil na Izrael viac ako 200 rakiet.