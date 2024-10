Výsledok strany Gruzínsky sen je prekvapivo vysoký, myslí si analytik

Výsledok strany Gruzínsky sen v parlamentných voľbách v Gruzínsku je s ohľadom na dlhodobé preferencie strany aj predchádzajúce volebné výsledky prekvapivo vysoký, myslí si starší analytik parížskeho Inštitútu bezpečnostných štúdií EÚ Ondrej Ditrych. Podľa analytika Pavla Havlíčka z Asociácie pre medzinárodné otázky sa výsledkami volieb naplnili čierne scenáre predpovedajúce možnosť, že vláda vedená Gruzínskym snom bude ochotná masovými falzifikáciami podkopať legitimitu volieb. Experti to uviedli vo vyjadrení pre ČTK.

Gruzínska volebná komisia vyhlásila vládnu stranu Gruzínsky sen za víťaza parlamentných volieb. Zoskupenie, ktoré má blízko k Rusku, po sčítaní takmer všetkých hlasov získalo vyše 54 percent. Hlavné opozičné strany výsledky neuznávajú. Monitorovacia misia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uviedla, že voľby boli všeobecne dobre zorganizované, objavili sa však prípady kupovania hlasov a opakovaného hlasovania, atmosféra bola všeobecne napätá.

Podľa Ditrycha bude zaujímavé sledovať, ako budú priebeh volieb hodnotiť zahraniční pozorovatelia. Súčasťou pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu bola tiež česká europoslankyňa za Pirátov Markéta Gregorová, na sieti X uviedla, že podľa nej voľby neboli spravodlivé.

Zaujímavé bude podľa Ditrycha tiež to, aké budú protesty. „Akú časť spoločnosti sa podarí opozícii mobilizovať proti výsledku, ktorý spochybňujú a ako bude reagovať vláda,“ uviedol. Riziko, že bude situácia eskalovať, vníma Ditrych ako pomerne vysoké.

Viacerí politici aj médiá voľby dopredu označovali za hlasovanie, v ktorom ľudia vyberú medzi Európou a Ruskom. Takéto geopolitické čítanie hlasovania je podľa Ditrycha veľmi zjednodušujúce. „Voliči GD (Gruzínskeho sna) nevolili nevyhnutne proti Európskej únii a už vôbec nie "pre Rusko“, aj keď snaha Kremľa výsledok nejako ovplyvniť bola zrejmá," myslí si analytik.

Podľa Havlíčka išlo v hlasovaní o budúcnosť Gruzínska. „A to nielen pri pohľade na budúce geopolitické smerovanie krajiny, ale aj s ohľadom na vnútorné autoritárske tendencie, keď miestni často poukazujú na "bieloruský scenár“, ktorý môže do budúcnosti krajinu čakať," uviedol. Ak bude aj štvrtýkrát pri moci Gruzínsky sen, aspoň na nejaký čas to ukončí smerovanie po európskej trajektórii, myslí si Havlíček.