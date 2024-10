Miliardár Bezos čelí kritike po rozhodnutí jeho denníka The Washington Post nepodporiť Harrisovú

Podľa stĺpčeka v denníku redakcia WP napísala článok na podporu Harrisovej, ktorý nakoniec nevydala. Rozhodnutie prestať podporovať prezidentských kandidátov v týchto a najbližších voľbách podľa štyroch informovaných zdrojov urobil majiteľ Bezos, ktorý je zakladateľom spoločnosti Amazon.

Rozhodnutie WP prichádza necelé dva týždne pred voľbami, v ktorých prieskumy predpovedajú veľmi tesný výsledok. Medzi Trumpom a Bezosom za republikánovho prezidentstva podľa denníka Financial Times (FT) panovalo napätie. Spoločnosť Amazon v roku 2019 podala žalobu, v ktorej tvrdila, že nezískala kontrakt v obrane v hodnote desiatich miliárd dolárov kvôli „stupňujúcemu sa a zjavnému tlaku“ zo strany vtedajšieho prezidenta. Ministerstvo obrany neskôr pridelilo zákazku konkurenčnej ponuke spoločnosti Microsoft.

Riaditeľ WP Will Lewis v názorovom stĺpci načrtol dôvody, prečo WP zmenil svoj postoj k podpore kandidátov. Pripustil, že by sa to dalo vnímať ako „vzdanie sa zodpovednosti“, ale dodal: „My to tak nevidíme“. Združenie novinárov denníka však vyjadrilo obavy, že vedenie novín zasahuje do práce redakcie a tvrdí, že WP po oznámení prišiel o časť svojich predplatiteľov.

Do sobotňajšieho rána sa 17 komentátorov WP podpísalo pod vyhlásenie, v ktorom rozhodnutie označili za „strašnú chybu“ v čase, keď „jeden z kandidátov presadzuje postoje, ktoré priamo ohrozujú slobodu tlače a hodnoty obsiahnuté v ústave“.

Novinári Bob Woodward a Carl Bernstein, ktorí spoločne odkryli kauzu Watergate, ktorá v roku 1974 viedla až k pádu prezidenta Richarda Nixona, terajšie rozhodnutie WP nepodporiť žiadneho z kandidátov označili za ignorovanie „zdrvujúcich reportážnych dôkazov denníka Washington Post o hrozbe, ktorú Donald Trump predstavuje pre demokraciu“.

V sobotu riaditeľ WP Lewis vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že niektoré správy o rozhodnutí denníka boli „nepresné“. Bezos podľa neho „nedostal, nečítal a nevyjadril sa k žiadnemu návrhu“ na podporu prezidentskej kandidatúry. „Sme nezávislé noviny a mali by sme podporovať schopnosť našich čitateľov urobiť si vlastný názor,“ uviedol.

Bude to po prvý raz od roku 1988, keď WP nepodporil žiadneho prezidentského kandidáta. Lewis napísal, že toto rozhodnutie znamená návrat ku koreňom novín. Pripomenul, že WP vo voľbách v roku 1960 nepodporil ani Nixona, ani Johna F. Kennedyho, a rozhodol sa tiež nepodporiť Nixonovu kampaň za znovuzvolenie v roku 1972.

Po denníku Los Angeles Times ide už o druhé americké noviny, ktoré na príkaz svojho majiteľa zablokovali podporu Harrisovej, napísal server The Verge. Majiteľ The Los Angeles Times, mediálny magnát Patrick Soon-Shiong, podobne zablokoval plánovanú podporu Harrisovej, čo prinútilo troch členov redakčnej rady podať výpoveď. Dcéra mediálneho magnáta neskôr uviedla, že rozhodnutie bolo motivované postojom Harrisovej k vojne v Pásme Gazy, konkrétne jej podporou Izraela.