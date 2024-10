Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 978 dní

Rusko zostrelilo 109 ukrajinských dronov Ruské míny ho nezastavia. MaxxPro pomáha Ukrajincom pri útoku aj obrane Video Americké obrnené vozidlo MaxxPro MRAP využívajú ukrajinskí vojaci pre jeho rýchlosť, manévrovateľnosť a odolnosť, keď dokáže chrániť pre mínami. MRAP znamená Mine-Resistant Ambush Protected. Vzhľadom na svoje vlastnosti môže obrnené vozidlo plniť rôzne úlohy pri obrane aj ofenzíve. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

7:23 Rusko zostrelilo za deň nad viacerými oblasťami 109 ukrajinských dronov, oznámilo ministerstvo obrany v Moskve. Ukrajinská armáda uviedla, že počas noci utrpelo pri vzdušných útokoch Ruska na Charkovskú oblasť na severovýchode krajiny viacero ľudí zranenia, píšu agentúry AFP a Reuters.

Ruské ministerstvo uviedlo, že nad Brianskou oblasťou hraničiacou s Ukrajinou a Bieloruskom zachytili 45 dronov a ďalších 26 zničili južnejšie v Belgorodskej oblasti. Osemnásť zostrelili v Tambovskej oblasti asi 400 kilometrov od ukrajinskej hranice a ďalšie v iných častiach Ruska, ktoré zničenie ukrajinských bezpilotných lietadiel hlási takmer denne, napísala AFP.

V západoruskom meste Voronež hlásil gubernátor Alexandr Gusev jedného zraneného po tom, ako sa dron zrútil a začal horieť v priemyselnom areáli.

6:10 Ruská armáda v posledných dňoch dobyla viaceré ukrajinské sídla. Front na juhu Doneckej oblasti kolabuje. Regionálne hovoríme o strate 2 až 5 kilometrov za deň. Pri tomto tempe potrebuje Rusko ešte šesť mesiacov na to, aby sa dostalo do Dnepropetrovskej oblasti, napísal vojnový reportér nemeckého denníka Bild Julian Röpcke na sociálnej sieti X.

Samozrejme, o tom všetkom sa dá naďalej pekne rozprávať. Alebo pripustíme, že naša súčasná „podpora“ spôsobuje, že Ukrajina túto vojnu prehráva pred našimi očami a že ukrajinské vedenie nevie nájsť žiadne prostriedky ani spôsoby, ako zastaviť ruský postup, napísal.

Čo by bolo nevyhnutné, to je jasné, píše ďalej Röpcke – okamžite viac a nových zbraní, munície, žiadne obmedzenia, obrana ukrajinského neba zo strany NATO a skutočné sankcie proti Rusku a jeho podporovateľom. Keďže my (takmer celá EÚ a USA) nie sme na nič z toho pripravení, zostáva už len naďalej (takmer) pasívne sledovať katastrofu. Čo urobili spojenci v tomto roku – menuje Scholza, Bidena, Dudu, Macrona a ďalších – sa rovná kapitulácii, tvrdí a dodáva, že je cynické a pokrytecké naďalej predstierať Ukrajine a verejnosti opak.

Na záver Röpcke odkazuje „všetkým trollom: Rusko neporáža NATO. Rusko poráža 3–8 % obranného rozpočtu množstva krajín NATO a unaveného a vyčerpaného ukrajinského obyvateľstva. Západ bije sám seba“.

V ďalšom poste popisuje situáciu, ako ju vidí vlastnými očami, „a to aj v prípade, že príde ďalšia sr**ka od nejakého ukrajinského prezidentského poradcu“.

„Zdá sa, že aj ukrajinské vedenie sa už vzdalo Doneckej oblasti. Nie "dobrovoľne“, ale v skutočnosti. Na vlastné oči som videl výstavbu nových obranných línií na polceste medzi Pokrovskom a Pavlohradom. A južnejšie v Záporoží sa budujú obranné línie na odvrátenie útoku z východu. Nielenže Ukrajina vie, že súčasnými zdrojmi nedokáže udržať Doneckú oblasť. Tiež vie, že Rusko sa nezastaví na jej západnej hranici, ale bude sa odtiaľ ďalej zakusovať do krajiny. Pretože jediný „spravodlivý mier“, ktorý Putin pozná, zahŕňa koniec Ukrajiny ako štátu," uviedol Röpcke.