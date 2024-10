Siedme voľby za 3,5 roka: V Bulharsku vyhral Borisov, proruská strana tretia

V nedeľných predčasných parlamentných voľbách v Bulharsku zvíťazila stredopravá strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB). Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré dnes ráno po sčítaní viac ako 88 percent hlasov zverejnila volebná komisia. Strana GERB podľa nich získala 26,15 percenta hlasov, napísala agentúra BTA. Predbežné výsledky napovedajú, že hlasovanie v siedmich parlamentných voľbách za posledných 3,5 roka opäť prinieslo roztrieštený parlament. Poslanecké kreslá zrejme získa deväť strán či volebných koalícií.

Na druhom mieste podľa predbežných údajov skončila proreformná centristická strana Pokračujeme v zmene (PP) so ziskom 15,14 percenta hlasov. Nasleduje ultranacionalis­tická a proruská strana Obrodenia s 13,7 percenta hlasov.

Hnutie za práva a slobody (DPS), ktoré obhajuje záujmy bulharských Turkov, získalo 10,36 percenta hlasov. Socialisti (BSP) sa umiestnili na piatom mieste so 7,68 percenta. Šiesta je s 7,02 percenta strana Zväz za práva a slobody, ktorý tiež zastupuje bulharských Turkov a pred voľbami sa odštiepila od DPS. Štvorpercentný prah pre vstup do parlamentu prekonali ešte populistické strany Je taký národ (ITN) a Morálka, Jednota a Česť (MEČ) ako aj nacionalistické zoskupenie Veľkosť.

Borisov už v nedeľu poďakoval voličom za podporu a povedal, že jeho strana zostaví novú vládu. Na to ale bude potrebovať podporu ďalších strán. Podľa Borisova bude GERB rokovať so všetkými politickými stranami, ktoré vstúpia do parlamentu, okrem Obrodenia.

Od roku 2020 sa vlády v Bulharsku rýchlo striedajú. Protikorupčné protesty z tej doby viedli k rozpadu koalície na čele s GERB. Zem teraz spravuje úradnícka vláda vedená Dimitarom Glavčevom.

Bulharsko podľa pozorovateľov naliehavo potrebuje stabilnú vládu, aby zlepšilo prílev peňazí z úniových fondov. Politická patová situácia krajine tiež komplikuje plány vstúpiť do eurozóny a naplno sa pripojiť k schengenskému priestoru voľného pohybu osôb.