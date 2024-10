Politico: Putinova podpora v srdci Európy by na budúci rok mohla stúpnuť

Proruský blok v srdci Európy by mohol v roku 2025 zaznamenať ďalšiu expanziu. Ako upozorňuje web Politico, k stredoeurópskym lídrom nakloneným Kremľu, akými sú premiéri Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico, by sa na budúci rok mohol pripojiť český expremiér Andrej Babiš, ktorého popularita v celoštátnych prieskumoch opäť rastie.

„Kým Babiš, miliardársky politický chameleón, je menej ideologicky zakorenený ako Orbán či Fico, svoju stranu naklonil pevne doprava a opakuje rétoriku svojich kolegov v Maďarsku a na Slovensku,“ píše Politico.

Putin sa stretol s Orbánom v Moskve Video

Rovnako ako Orbán, aj Babiš hovorí, že ak by bol prezidentom USA Donald Trump, na Ukrajine by nebola žiadna vojna, a verí, že novembrové volebné víťazstvo republikánskeho kandidáta by zabezpečilo mier. A podobne ako Fico, aj český magnát už predtým signalizoval, že uprednostňuje zníženie podpory pre Ukrajinu, ktorá vďaka nej vzdoruje totálnej invázii Kremľa.

Trump by na neplatičov v NATO pohnal Rusov Video

Najvyšší českí predstavitelia sa nedávno pokúsili zdiskreditovať Babiša, keď tvrdili, že ho úplne ovláda Orbán. Poukazovali pritom na to, ako sa Babišovo hnutie ANO pridalo v Bruseli k novým tvrdopravicovým „vlastencom“ maďarského lídra. „Hnutie ANO je len Orbánova bábka,“ povedal pre Politico český minister zahraničia Jan Lipavský. „Jasne si našli priateľov medzi proruskými nacionalistami a xenofóbmi v Európskom parlamente,“ dodal.

Čítajte viac Aká to „pocta“ z Kremľa. Maďarsko a Slovensko sú jediné krajiny EÚ, ktoré neohrozujú „ruské tradičné hodnoty“

Českí voliči sa však podľa výsledkov nedávnych regionálnych volieb pred celoštátnym parlamentným hlasovaním v roku 2025 húfne vracajú k Babišovi. „Bývalý premiér a jeho opozičné ANO v septembri suverénne zvíťazili v 10 z 13 krajov krajiny so ziskom 35 percent hlasov, čo je prudký nárast z 21 percent v posledných regionálnych voľbách v roku 2020. Bol to budíček pre súčasnú vládnucu koalíciu – a pre Brusel,“ píše ďalej Politico.

Čítajte viac Tlak na Moskvu? Dubajgrad funguje, krajiny Perzského zálivu Európskej únii s Ruskom asi veľmi nepomôžu

Súčasná vláda premiéra Petra Fialu, konzervatívca podporujúceho Ukrajinu, má rekordne nízku popularitu 24 percent, čo je najhoršia úroveň zo všetkých českých vlád od roku 2013, a to pre slabú komunikáciu a nedodržanie sľubu nezvyšovať dane.

Fiala: Počúvam, čo hovoria Fico a Orbán, a potom je tu nejaká realita Video

To zvyšuje Babišove šance na uchopenie moci, pretože jeho popularita zostáva stabilná napriek tomu, že sa podieľal na mnohých škandáloch, vrátane vleklého prípadu konfliktu záujmov týkajúceho sa dotácií EÚ vyplácaných jeho poľnohospodárskemu konglomerátu, v ktorom bol nakoniec oslobodený.

Čítajte viac Analytik: Politici ako Fico sa mýlia, ak hovoria, že vojnu zastaví, keď Ukrajine nedodáme zbrane

Čítajte viac Zelenskyj Ficovi: Podporujte Kyjev, lebo Putin sa na Ukrajine nezastaví

Od prehry v parlamentných voľbách v roku 2021 si 70-ročný Babiš osvojil ohnivú rétoriku krajne pravicových lídrov, od obviňovania EÚ z vysokých cien energií až po spochybňovanie vojenskej pomoci Ukrajine či osočovanie v otázkach nelegálnej migrácie, ktorú chce vyriešiť rozmiestnením ozbrojených síl pozdĺž pláží južnej Európy.