Orbán na návšteve Gruzínska nezastupuje EÚ, prizvukuje šéf diplomacie EÚ. Kremeľ obvinenia zo zasahovania do volieb odmieta

„Čokoľvek Orbán počas svojej návštevy Gruzínska povie, nezastupuje Európsku úniu,“ povedal Borell pre španielsky verejnoprávny rozhlas RNE. „Rotujúci predseda Únie nemá v zahraničnej politike žiadne právomoci,“ dodal šéf diplomacie EÚ.

Maďarsko od 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ a podľa AFP je považované za najbližšieho spojenca Kremľa v Únii.

Orbán už v minulosti svojimi rozporuplnými cestami pobúril EÚ. Brusel v júli ostro kritizoval jeho návštevu Ruska, kde sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom v rámci „mierovej misie,“ aby so šéfom Kremľa prediskutoval ukončenie vojny na Ukrajine.

Gruzínska proeurópska opozícia vyzvala svojich priaznivcov na pondelok na masové demonštrácie. Vládnuca strana podľa oficiálnych výsledkov volebnej komisie zvíťazila v parlamentných voľbách so ziskom 54,08 percenta hlasov, opozícia ju však obvinila z „krádeže“ volieb. Prezidentka Salome Zurabišviliová v nedeľu povedala, že jej vlasť sa stala obeťou „špeciálnej operácie“ Ruska a rovnako ako opozícia odmietla uznať výsledky parlamentných volieb.

Na prešetrenie nezrovnalostí pri hlasovaní v Gruzínsku vyzval v nedeľu gruzínske úrady aj predseda Európskej rady Charles Michel.

Voľby boli vnímané ako súboj medzi vládnucou proruskou stranou a prozápadnou opozíciou usilujúcou sa o členstvo v EÚ. Gruzínsko je od decembra 2023 kandidátskou krajinou. V reakcii na prijatie „zákona o zahraničných agentoch“ však Brusel v júli pozastavil prístupový proces a zmrazil desiatky miliónov eur finančnej pomoci.

Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze v pondelok oznámil, že členstvo krajiny do EÚ je naďalej hlavnou prioritou. „Urobíme všetko pre to, aby sa Gruzínsko do roku 2030 plne začlenilo do EÚ,“ povedal premiér a dodal, že očakáva obnovenie vzťahov s Úniou.

Kremeľ v pondelok ostro odmietol obvinenia, že zasahoval do volieb v Gruzínsku a obvinil externých aktérov zo snahy destabilizovať krajinu. USA a EÚ vyzvali na vyšetrenie nezrovnalostí vo víkendových parlamentných voľbách.

„Rozhodne odmietame takéto obvinenia, ako viete, stali sa štandardom pre mnohé krajiny. Pri najmenšej veci okamžite obvinia Rusko zo zasahovania. Nie, to nie je pravda. K žiadnemu zasahovaniu nedošlo a obvinenia sú absolútne nepodložené,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Gruzínsku prezidentku zároveň obvinil zo snahy destabilizovať situáciu v krajine. K pokusom zasahovať do volieb podľa neho došlo zo strany európskych aktérov, nie Moskvy.