Demokrat a republikán sa pre Pravdu zhodli. Teraz by voľby vyhral Trump

Kto vyhrá prezidentské voľby v USA?

Jason Altmire: Viete, že v USA máme systém Zboru voliteľov. Čiže sa môže stať, že jeden prezidentský kandidát získa celkovo viac hlasov, ale aj tak vyhrá jeho súper. A myslím si, že presne tak by to vyzeralo, keby sa voľby konali dnes. To znamená, že Donald Trump by mal menej hlasov, ale zvíťazil by v Zbore voliteľov. Myslím si, že viceprezidentka Kamala Harrisová vyhrá v Pensylvánii, čo je môj domovský štát, no republikán získa Michigan, Wisconsin a aj dôležité štáty na juhu USA. Ak sa to stane, bude môcť oslavovať.

Mark Pfeifle: Harrisová má teraz v celoštátnych prieskumoch náskok asi len jeden percentuálny bod. V roku 2016 viedla Hillary Clintonová pred voľbami nad Trumpom o dva body, ale v Zbore voliteľov ju porazil. Takže súhlasím s tým, že v tomto momente by sa republikán stal víťazom. Keď mi však zavoláte o dva dni, možno bude situácia iná.

JA: Harrisová čelila kritike, že nedáva dosť rozhovorov. Teraz sa do toho pustila, ale vidím to tak, že toto strategické rozhodnutie odráža, že tím jej kampane je znepokojený. Vzhľadom na mediálne reakcie sa nezdá, že by sa Harrisovej rozhovory až tak vydarili. Takže aj to ma vedie k presvedčeniu, že Trump má pravdepodobne výhodu, veď asi preto na neho viceprezidentka útočí v politických reklamách a prejavoch.

MP: Ak označíte tesne pred voľbami svojho súpera za fašistu, zasiahnete ho všetkým, čo máte, ale pre kampaň je to zlý znak. Čo treba Harrisovej uznať je, že išla do Texasu. Keby tam vyhrala, určite by zvíťazila aj celkovo. Ale stretnutie s voličmi v Texase je asi skôr len psychologický ťah.

Harrisová nazvala Trumpa fašistom, ale očividne aj preto, že takto o ňom hovoria ľudia, ktorí s ním pracovali – vrátane šéfa jeho štábu v Bielom dome generála vo výslužbe Johna Kellyho. Ten pre magazín Atlantic povedal, že exprezident zapadá do všeobecnej definície fašistu a že hovoril, že aj Hitler urobil dobré veci. Trump na druhej strane označuje Harrisovú za komunistku, marxistku a fašistku. Takéto útoky budú pokračovať až do volieb, alebo ešte budeme svedkami aj nejakej pokojnejšej debaty?

MP: Voľby naozaj môžu dopadnúť akokoľvek. Oboch kandidátov to vedie smerom k osobným útokom, pretože voliči síce tvrdia, že nemajú radi negatívnu kampaň, ale táto taktika v skutočnosti funguje. Kelly teraz menej ako dva týždne pred voľbami prišiel s príbehom, ktorý sa stal asi pred siedmimi rokmi. Keby som bol súčasťou kampane, povedal by som, že to, čo by mal Kelly urobiť, je, že by mal absolvovať viaceré rozhovory vrátane televízie Fox News. Je potrebné, aby svoje slová o Trumpovi zopakoval pred kamerou, aby ich jediným zdrojom nebol magazín, ktorí ľudia vnímajú ako centristicko-ľavicový. Ak má Kellyho vyjadrenie ovplyvniť kampaň, musí presne povedať, kedy a kde exprezident tieto veci hovoril. A potom by bolo potrebné z týchto vyjadrení rýchlo vytvoriť politickú reklamu pre voličov v Pensylvánii, Michigane a ďalších kľúčových štátoch.

Mohlo by to presvedčiť nejakých nerozhodnutých voličov?

MP: Je to možné. Kelly je štvorhviezdičovký generál námornej pechoty vo výslužbe, ktorého syn zahynul v Afganistane. Trump si ho vybral na miesto ministra vnútornej bezpečnosti a potom pre neho pracoval priamo v Bielom dome.

JA: Priaznivcom Donalda Trumpa môžete povedať čokoľvek, ale oni svoj názor nezmenia. Viceprezidentka Harrisová útočí na republikána, ale podľa mňa to nie je správna taktika. Nemala by byť na jeho úrovni.

MP: Harrisová by mohla ísť do zatvorenej továrne v Michigane, Wisconsine alebo Pensylvánii. Povedala by, že toto je dôkaz zlyhania, ale potom by predstavila tri konkrétne veci, ktoré urobí počas prvých 100 dní vo funkcii prezidentky, aby znovu otvorila podobné továrne a vytvorila pracovné miesta. Harrisová s niečím podobným mala prísť už skôr, ale keby to urobila teraz, stále jej to môže pomôcť v prípade voličov, ktorých podporu potrebuje.

Sedíte tu spolu, demokrat a republikán. Je možné, aby sa obe strany v USA stále rozprávali napriek obrovskej politickej polarizácii?

JA: Dá sa to. Frustruje ma však, že je nemožné zmeniť názor ľudí, pretože prijímajú informácie takým spôsobom, že všetko, čo počujú, iba posilňuje ich vlastnú zaujatosť. A keď im aj predložíte verziu faktov, ktoré ukazujú, že ich postoj je nesprávny, neveria vám, pretože nikto iný v ich okolí im tieto veci nehovorí.

MP: Odkedy sme sa spoznali, je jedna vec, ktorú ma Jason naučil. Viac uvažujem nad významom peňazí v politike. Predtým som príčinu polarizácie a politických zlyhaní videl najmä v sociálnych médiách. No teraz viac rozmýšľam nad peniazmi a ako zmeniť to, aby nemali až taký vplyv, na čo budú rôzne názory. Ale je dobré, keď sa zaoberáme aj inými pohľadmi, a takéto diskusie by mohli mať dosah na ľudí.

Takže v podstate navrhujete, že by bolo dobré, keby bolo v politike menej peňazí?

JA: Áno. Vplyv, ktorý majú peniaze na politiku, musí urážať každého, kto si nájde čas, aby sa ňou zaoberal. Zasahuje nielen do výsledkov kampaní, ale aj do hlasovania a rozhodnutí úradujúcich členov Kongresu.

MP: Výzvou je aj to, že pravičiari tvrdia, že ľavica používa peniaze na príšerné veci, a ľavičiari to isté vyčítajú pravici. Namiesto toho by sme sa mali pozrieť na všetky bohaté subjekty, ktoré financujú dlhodobé nákladné kampane. Musíme chrániť slobodu prejavu, ale zároveň hľadať spôsoby, ako by sme vplyv peňazí na politiku aspoň zmiernili.

Keď hovoríme o peniazoch v politike, najbohatší človek na svete a Trumpov podporovateľ Elon Musk ponúka každý deň jeden milión dolárov registrovaným voličom vo „swing states“ (kolísavých, či prelietavých štátoch), ktorí podpísali jeho petíciu. Možno je to aj nelegálne. Čo si o tom myslíte?

JA: Určite z toho bude súdny spor, ale neviem, ako dopadne. Ale je to extrém v rámci toho, ako môžu peniaze zasiahnuť do hlasovania. Musk sa snaží ovplyvniť výsledok volieb tým, že vygeneruje viac podpory pre kandidáta, ktorého preferuje. Čo ma tiež znepokojuje, je, že keď sa uchádzate o úrad v Kongrese či inom zákonodarnom zbore, uvedomujete si, že ľudia budú financovať vašu kampaň na základe rozhodnutí, ktoré urobíte. Takže potom ako člen Kongresu budete premýšľať, ako vaši donori vnímajú témy, o ktorých rozhodujete. A to je v demokracii veľmi nebezpečné, pretože to stavia záujmy ľudí, ktorí dávajú peniaze na kampane, nad záujmy štátu a voličov.

MP: Musk môže povedať, že jeho iniciatíva má viesť k tomu, aby viac ľudí hlasovalo, ale neovplyvňuje ich v tom zmysle, že by im vravel, koho majú podporiť. Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro dostal túto otázku a odpovedal na ňu, že už nie je generálnym prokurátorom štátu, ale že ľudia by sa mali pozrieť na to, čo robí Musk. Som si istý, že sa to stane.

Koho budete voliť?

MP: Budem k vám veľmi otvorený. S priateľom som bol na pohári vína v Trumpovom hoteli vo Washingtone. Po druhom pohári som šiel na toaletu, ale v tom prišiel Trump a nikam som sa nedostal. Urobil som si fotku, ktorú som dal na Facebook s komentárom, že to bola ďalšia nedôležitá politická noc v hlavnom meste USA. Potom som šiel spať, ale keď som sa zobudil, zistil som, že na mojej bezvýznamnej facebookovej stránke sa rozpútala tretia svetová vojna. Polovica mojich priateľov, rodiny a spolupracovníkov mi písala, že som ten najšťastnejší človek na svete, lebo som videl nášho nebojácneho vodcu. Druhá polovica sa ma pýtala, prečo sa stretávam s Belzebubom. Takže od toho momentu nehovorím ľuďom, koho osobne budem voliť. Vravím im iba, ako sa môžu zúčastniť na hlasovaní, a ako porozumieť tomu, čo sa deje v politike.

JA: To je očividne dlhá odpoveď, ktorá znamená, že Mark nám nepovie, koho bude voliť.

MP: Presne tak. Jason bol zvolený politik, tak som sa od neho niečo naučil – ako hovoriť.

JA: Som dlhoročný osobný priateľ minnesotského guvernéra Tim Walza, ktorý je kandidátom na viceprezidenta. Naše rodiny sa dobre poznajú. Spolu sme slúžili v Kongrese, zvolili nás v tom istom roku a som nadšený, že je kandidátom na viceprezidenta. A idem voliť z veľkej časti kvôli Timovi. Je to môj priateľ a ja sa chystám hlasovať za neho.

Čítajte viac Američania nevolia šéfa Bieleho domu, vyberajú prezidenta PAWINEVMIAZGANC-u

Mnoho ľudí v strednej a východnej Európe znepokojuje, že nevedia, čo by Trump urobil s ruskou vojnou proti Ukrajine, ale nie sú si ani úplne istí tým, čo v tejto veci očakávať od Harrisovej. Ako to vidíte vy? Bude sa Trump snažiť zapáčiť šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, bude chcieť oslabiť NATO? A čo Harrisová?

JA: Zahraničná politika je v prípade oboch kandidátov problémom číslo jeden. Obaja ma znepokojujú. Trumpova zahraničná politika založená na slogane – Amerika na prvom mieste – nemá oporu v žiadnej ideológii a nemá nuansy. Republikán je neschopný uvažovať nad tým, že by mohli existovať aj iné ako len jednoduché riešenia veľmi komplikovaných zahraničnopoli­tických otázok. Je to v poriadku až dovtedy, kým nepríde nejaká kríza. A Trump má povesť, že robí veľmi rýchle rozhodnutia a nie je veľmi dôkladný vo svojich analýzach a myslení. Harrisová zase nemá veľké zahraničnopolitické skúsenosti, takže tiež nie je úplne jasné, ako by reagovala. Práve teraz sme vo svete svedkami dvoch významných konfliktov a obaja kandidáti o nich hovoria. No nevieme, čo by robili, keby stáli zoči-voči novej kríze.

MP: Trump sa do istej miery preslávil, keď mu vyšla kniha s názvom The Art of the Deal (Umenie urobiť dohodu). Myslí si, že rokovať s Ruskom a Ukrajinou je ako dohadovať sa o dodávkach betónu pri stavbe jedného z jeho mrakodrapov. Verí, že presne tak môže vyriešiť konflikt. No bez ohľadu na to, kto bude novým prezidentom, podľa mňa sa vojna na Ukrajine skončí. Ak sa stane prezidentkou Harrisová, príde to v druhom alebo treťom roku jej vlády. Keď bude zvolený Trump, stane sa tak o jeden alebo dva roky. Realitou je, že USA budú tieto veci financovať len do istého času a že Ukrajine, bohužiaľ, dochádza vojenská pomoc. A tiež nemá dostatok ľudí, ktorých môže vyslať do boja. Preto sa podľa mňa v istom momente konflikt skončí.