Prezident Pavel ocenil elity a hrdinov. Pápež Ján Pavol II. bol vyznamenaný za boj proti komunizmu.

Pavel vo svojom prejave označil vznik samostatného štátu za „šťastnú udalosť a veľký dar pre všetky nasledujúce generácie“. Zdôraznil, že na rozdiel od mnohých iných krajín žije Česko v historicky najdlhšom období slobody, pokoja a ekonomickej prosperity.

„Dnes sa, bohužiaľ, nemusíme dívať ďaleko za naše hranice, aby sme si uvedomili, s akou ľahkosťou a rýchlosťou môže dochádzať k erózii základných kameňov demokracie,“ vyhlásil bez uvedenia ďalších podrobností. Pokračoval, že „netreba zložito hľadať ani príklady agresívneho porušovania medzinárodného práva, ani príklady štátov, ktorých vedenie ohrozuje budúcnosť vlastnej krajiny často iba v mene osobného prospechu a prestíže či zachovania si tváre“. Apeloval, aby sa ČR nevydala podobnou cestou.

Prezident ocenil, že pri septembrových povodniach v Česku sa občania zomkli a boli k sebe solidárni. Podľa vlastných slov ho však zaráža, že niektorí ľudia „bez erudície šíria rôzne lži a polopravdy, oslabujú dôveru ľudí v inštitúcie, vedu a fakty“. Tým podľa neho oslabujú spoločnosť v čase kríz.

Po prejave Pavel udelil štátne vyznamenania. Najvyšším štátnym vyznamenaním ČR je Rad Bieleho leva, ktorý má vojenskú a občiansku kategóriu, pričom každá z nich má päť tried. Pavel ho udelil štyrom osobnostiam. Rad Bieleho leva 1. triedy vojenskej skupiny prepožičal in memoriam legionárovi, československému armádnemu generálovi a ministrovi obrany londýnskej exilovej vlády Janovi Sergejovi Ingrovi, a to za vynikajúcu veliteľskú a bojovú činnosť. Ocenenie v rovnakej kategórii, avšak 2. skupiny, dostal in memoriam legionár, generál Československej armády a veliteľ vojenskej spravodajskej služby za druhej svetovej vojny František Moravec.

Čaputová a Pavel si navzájom udelili najvyššie štátne vyznamenania Video Archívne video. Zuzana Čaputová si na Pražskom hrade prevzala z rúk českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva občianskej skupiny I. triedy, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech ČR. / Zdroj: TASR

Najvyššie ocenenie v občianskej skupine 3. triedy prezident prepožičal svetoznámej architektke a dizajnérke Eve Jiřičnej a in memoriam tiež choreografovi, tanečníkovi a fotografovi Jiřímu Kyliánovi – obom za vynikajúce zásluhy o štát v oblasti umenia a kultúry.

Rad Tomáša Garrigua Masaryka I. triedy český prezident in memoriam udelil pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý podľa prezidentskej kancelárie zohral mimoriadnu úlohu pri páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe. „Vyznamenanie sa udeľuje za vynikajúce zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a ľudských práv,“ vysvetlil šéf kancelárie Milan Vašina. Ocenenie na Pražskom hrade prevzal apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo.

Medaily za zásluhy o štát v oblasti umenia prezident udelil napríklad hercom Ivanovi Trojanovi, Ondřejovi Vetchému či Daniele Kovářovej. Ocenenie dostal aj spevák a dlhoročný frontman skupiny Olympic Petr Janda, speváčka Marie Rottrová či režisérka Helena Třeštíková.

Čítajte aj Český prezident: Ak by Čína nestála za Ruskom, vojna by vyzerala úplne inak

Medailu za hrdinstvo Pavel in memoriam udelil mladému českému vojakovi, ktorý padol v boji na Ukrajine. Ocenená v tejto kategórii bola aj učiteľka ZŠ v Prahe, ktorá zachránila deti z triedy, kde krátko nato spadol strop, či pracovník autoservisu a vlakvedúci, ktorí pomohli evakuovať cestujúcich z horiaceho vlaku.

Pavel tento rok vyberal z takmer 550 nominácií, čo je približne o 150 viac než vlani. Minulý rok nakoniec ocenil 62 osobností. Pavlov predchodca Miloš Zeman sa podobne ako vlani na ceremónii nezúčastnil. Na Pražský hrad však prišiel bývalý prezident Václav Klaus s manželkou a tiež vdova po exprezidentovi Václavovi Havlovi Dagmar. Zúčastnili sa aj najvyšší ústavní činitelia, poslanci, senátori, rektori a ďalší hostia.